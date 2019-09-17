MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



越老越猛的賈納提前喊話，願意和球隊多續一年合作，為洋基效力第13年。 美聯社 分享 facebook

36歲洋基老牌外野手賈納（Brett Gardner）本季打出生涯年，並在隊上傷兵累累的情況下穩定貢獻戰力，成了洋基打出驚奇賽季的一大功臣，由於和洋基只有一年短約，現在他提前喊話，願意和球隊多續一年合作，為洋基效力第13年。

「我希望明年能回來。」賈納說道，「我總是誠實地說，我不想去其它地方打球。」

賈納是在去年結束四年5200萬美元合約，洋基並未執行1250萬美元選擇權，改以一年750萬美元留人，原本只是預防外野不時之需，沒想到因史丹頓（Giancarlo Stanton）、希克斯（Aaron Hicks）缺席大半賽季，賈納適時填補戰力，繳出25轟、66分打點和五成長打率的佳績。

賈納生涯至今都待在洋基，昨天和藍鳥之戰，是他生涯第1488場出賽，追平皮普（Wally Pipp），並列隊史第19名，他也是目前陣中少數擁有2009年世界大賽封王經驗的洋基人。

洋基今年戰績在大聯盟名列前茅，賈納看好可以結束十年等待，重回世界大賽冠軍榮耀；他也希望明年能延續洋基生涯，還沒計劃要退休，「我在這裡的時光非常愉悅，明年看看會怎樣吧，現在我專注在剩餘的賽季，然後我才會開始擔心，我是真的很想明年再回來。」