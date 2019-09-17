MLB／川普親頒總統自由獎章 李維拉前進白宮

2019-09-17 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）今天前往白宮，領取美國總統川普（Donald Trump）授予的自由獎章，這是美國平民的最高榮譽，典禮上甚至還播放招牌出場曲「睡魔降臨」（Enter Sandman）。

李維拉大聯盟生涯戰功彪炳，擁有五枚世界世界大賽冠軍戒，退役後又成為史上第一人全票名人堂，今天由川普為他配戴上總統自由獎章。

川普甚至形容舊洋基球場是貝比魯斯（Babe Ruth）所蓋、李維拉打烊，「李維拉對美國體育圈、文化和社會有著不凡的貢獻，他是棒球史上最傑出的牛棚投手，更重要的是他實現了美國夢，成了展現偉大美國的案例。」

李維拉回應，能獲頒自由勳章相當光榮，「我只是盡量做到最好，同時也為美國盡力。」他在2015年正式成為美國公民，典禮上再度提及剛來美國時辛苦學習英文的過程，強調移民第一件要做的事，就是學好語言。

李維拉和川普私交一向良好，過去也曾多次公開力挺，「他在當總統前就是我的朋友，難道他成了總統我就不理他嗎？我尊重他的一切，我相信他正在做對美國最好的事。」

李維拉是川普上任總統以來，第六位獲得自由獎章的運動員，先前還有NBA代表庫西（Bob Cousy）和衛斯特（Jerry West）、高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、NFL名人堂四分衛史多巴赫（Roger Staubach）和大聯盟傳奇貝比魯斯。