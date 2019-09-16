MLB／蘇亞雷斯47轟 追平委內瑞拉球員紀錄

2019-09-16 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



蘇亞雷斯強拉尾盤，今日雙響後本季全壘打數推升到47轟，有機會上看50轟，挑戰大聯盟全壘打王。 美聯社 分享 facebook

紅人隊去年春訓與三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）簽下七年6600萬美元（約新台幣20億元）的延長合約，看好他能夠成為球隊的三壘固定人選，這項投資目前看來划算，蘇亞雷斯今對響尾蛇隊敲出雙響砲，幫助球隊以3：1獲勝，本季全壘打數也推升到47轟。

蘇亞雷斯的全壘打數追上大都會的阿隆索（Pete Alonso），並列大聯盟第一，也與1996年的強打「大貓」葛拉拉加（Andres Galarraga）並列大聯盟委內瑞拉籍單季最多轟的球員。

蘇亞雷斯表示：「這是個重大時刻，能夠在全壘打數與大貓並列委內瑞拉球員最多，感覺很棒，很不可思議，看過葛拉拉加打球的樣子，我很難想像自己也能辦到，但我成功了，所以才更加超乎想像，對委內瑞拉球員來說，這很特別，我認為我的家人會以我為傲。」

蘇亞雷斯距離國家聯盟三壘手單季最多轟也只差一發能夠追平，原紀錄保持人是1980年的費城人隊施密特（Mike Schmidt）、2004年道奇隊貝爾崔（Adrian Beltre）。

紅人隊史最多轟是1977年福斯特（George Foster）的52轟，大聯盟三壘手紀錄也是52轟，由2007年洋基隊A-Rod（Alex Rodriguez）所擁有。