MLB／G型鬍子被惡搞 費爾斯賽後就刮乾淨

2019-09-16 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）的「G型」大鬍子引發熱烈討論，網路上也出現各種惡搞圖片，不過他只留了一天就刮掉。 美聯社 分享 facebook

運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）的「G型」大鬍子引發熱烈討論，網路上也出現各種惡搞圖片，但他只留了不到一天，賽後就把鬍子全部刮乾淨，沒讓討論持續太久，費爾斯表示，因為自己受傷了，就不打算繼續維持。

費爾斯昨天對遊騎兵先發1.2局失三分，因右手神經刺痛提前退場，拜球隊以8：6逆轉勝之賜無關勝敗，但跟場上表現比起來，大家更關注他臉上的新造型，從滿臉的落腮鬍，變成介於鬍髭與鬍鬚之間。

談起會留特殊鬍子的緣由，費爾斯說：「只是好玩，跟隊友在鬧，球季這麼長，打到九月中想要帶給大家一點笑聲，他們認為我不敢這麼做，或是用這樣的造型投球，但我不介意。」

這樣特殊的鬍子造型透過電視轉播，在網路上掀起討論，有網友把他的鬍子跟黑貓的尾巴結合在一起，附上設計對白：「你有看到我的貓嗎？」或是拿來拼字，有人認為他可能跟造型師指定要理出「6」或是肉桂捲形狀的鬍子。

不過真實的原因是隊友的選擇，費爾斯說：「我們想找點有趣的事來做，剛好我也想要理個新的鬍子，所以就上網Google了一下，查查看有哪些搞怪的鬍子，結果他們選中了這個造型。」

費爾斯新鬍子造型被惡搞：