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MLB／道奇逆轉大都會 前田關門、簡森撿勝投

2019-09-16 11:09聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

前田近期轉調牛棚表現仍相當穩定，這場意外上場關門，仍收下本季第2次救援成功。 美...
前田近期轉調牛棚表現仍相當穩定，這場意外上場關門，仍收下本季第2次救援成功。 美聯社
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道奇客場踢館大都會，關鍵第九局先是傑可（Jedd Gyorko）在兩人出局貢獻致勝安打，最後半局再由前田健太登板關門，終場以3：2驚險贏球，前田收下救援點，第八局提前登板的簡森（Kenley Jansen）反倒意外收獲勝投。

在大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）的七局好投下，道奇一路落後，只在四局上要得一分，等到八局上換成面對牛棚，泰勒（Chris Taylor）敲出二壘安打、帶有一分打點，追平比數的同時，也幫助先發五局丟兩分的布勒（Walker Buehler）敗投解套。

九局上赫南德茲（Enrique Hernandez）一人出局後，敲長打站上二壘，傑可補上關鍵安打，替道奇打回超前分。

守護神簡森八局下平手時已經出場完成一局工作，最後半局道奇原本推出寇拉瑞克（Adam Kolarek）接替投球，不過他只抓一個出局數就退場，由前田健太幫忙關門，雖然保送卡諾（Robinson Cano），仍順利完成0.2局任務，本季第二次救援成功。

早已國聯西區封王的道奇，今天賽前就非自力拿下國聯分區系列賽主場優勢，能不能進一步奪取國聯冠軍賽主場優勢，得看勇士同不同意。

道奇在九局上才取得領先，最終順利守成擊敗大都會。 美聯社
道奇在九局上才取得領先，最終順利守成擊敗大都會。 美聯社
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道奇大都會
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