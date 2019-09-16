MLB／小熊三戰47分破隊史紀錄 瑞佐受傷蒙陰影

2019-09-16 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小熊系列賽三連戰火力壓制橫掃海盜，拿下47分刷新隊史自1894年後的新紀錄，此外主砲布萊恩此役單場雙響，改寫前五季全壘打數隊史紀錄。 美聯社 分享 facebook

小熊隊今天以16：6擊敗海盜隊，加上前兩戰以17：8、14：1獲勝，系列賽三連戰火力壓制橫掃，拿下47分刷新隊史自1894年後的新紀錄，合計17轟則是隊史三連戰新紀錄，也是1900年後第五支連三場至少14分的球隊，瑞佐（Anthony Rizzo）受傷卻讓喜事蒙上陰影。

小熊隊今天全場敲出五轟，布萊恩（Kris Bryant）單場雙響砲，生涯全壘打數138轟，超越班克斯（Ernie Banks）的小熊球員前五季全壘打數隊史紀錄，開轟的還有史瓦柏（Kyle Schwarber）、陸克洛伊（Jonathan Lucroy）以及接替瑞佐上場的哈普（Ian Happ）。

瑞佐在三局上為了守備海盜隊的短打推進，從一壘衝往本壘前，緊急煞車接球不慎「翻船」扭傷腳踝，傳完球後痛苦的躺在地上無法動彈，隊員們都上前關心，小熊主場瞬間靜音，球迷都很擔心瑞佐的傷勢。

布萊恩表示：「事情發生後，站在場上的感覺很奇怪，每個人都好安靜，我從來沒有這樣的經驗。」

小熊雖然贏球卻折損大將，瑞佐在處理短打時，緊急煞車接球不慎「翻船」扭傷腳踝，痛的倒在地上。 美聯社 分享 facebook

小熊在三局上丟掉五分，但在瑞佐受傷後，三局下立刻攻回五分，接下來局局得分，拉開分差，總教練麥登（Joe Maddon）表示：「當球隊主力倒下時，其他人會覺得要更加把勁，你不能讓比賽就此跟著倒下，我們沒讓這樣的狀況發生。」

瑞佐經X光初步檢查未傷及骨頭，明天將接受核磁共振成像（MRI）近一步檢查，布萊恩表示：「我們需要他，但我不知道他要休息多久，他一直都是球隊的基石。」