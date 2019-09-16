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MLB／自TJ手術強勢回歸 33歲奎托2戰無失分

2019-09-16 10:17聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

巨人先發投手奎托（Johnny Cueto）去年8月動手肘韌帶重建手術（Tommy John），歷經13個月的時間重返投手丘，今天是他本季第二場先發，主場對馬林魚投出五局無失分，幫助球隊以2：1險勝，個人防禦率仍是0。

奎托只被敲出三支安打，保送和三振各兩次，用71球完成任務，加上前一場對海盜也是五局零失分，傷癒復出至今十局投球表現完美。

巨人總教練波奇（Bruce Bochy）也意外這位33歲老將能在術後回春，「他手臂甚至變得更有力，我不知道是否有人料到他能以這種樣貌回歸，看他投球就跟手術前一樣，四種球路都能掌控。」

奎托原本希望說服波奇讓他續投第六局，但是沒有成功，按照巨人球團的安排，球季結束前還會有兩場先發，下一戰用球數限制提高到85顆，最終戰再以100球結尾。

巨人三局下靠著新秀杜朋（Mauricio Dubon）的陽春砲先馳得點，不過這一分沒能幫助奎托收獲勝投，因為馬林魚七局上連敲兩支安打、追平比數，八局下巨人才在滿壘時趁著暴投，跑回致勝一分。

比起本季第二勝，奎托更在意的是身體健康，「我很感激手臂良好，我感覺很棒，我猜之後無論遇到什麼，我都能持續前進。」

巨人馬林魚

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