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MLB／洋基兩傷兵歸隊 巴坦希斯飆2K狀況佳

2019-09-16 08:24聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

傷兵連連的洋基隊今天迎接兩名球員歸隊，雖然比賽以4：6輸給藍鳥，但牛棚投手巴坦希斯（Dellin Betances）、先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）都在今天登板，對戰力是一項振奮消息。

巴坦希斯因右肩關節夾擠以及右背闊肌拉傷，去年10月後就未在大聯盟出賽，今天是他本季首次登板，在第四局上場面對馬奎爾（Reese McGuire）以及朱力（Brandon Drury），都用三振解決，合計僅用八球。

巴坦希斯平均球速94.4哩，比起過去97、98哩的火球水準稍有不足，重建手臂強度是接下來最重要的課題，不過重新找到比賽感覺可能還包括對出局數的計算，今天三振掉朱力後，巴坦希斯開心的往板凳區移動，但那只是該局的第二個出局數。

巴坦希斯很快發現自己的錯誤，手比著「二」的數字，巴坦希斯表示：「我知道我只解決兩個出局數、兩名打者，我可能對於能夠上場太興奮了，有點提早退場。」但他最終也被教練換下場，結果一樣。

蒙哥馬利因進行韌帶重建手術，相隔近一年半才回到大聯盟出賽，今天在第二局登板，投兩局被敲四安，丟掉三分，包括葛里奇克（Randal Grichuk）的陽春砲。

上次出賽是去年5月，蒙哥馬利表示：「我有點緊張，通常要等到第一個出局數後我才會穩定下來。」總教練布恩（Aaron Boone）則說：「這是一項漫長的復健之旅，受過大傷又努力回到場上，趕在最後一個月歸隊，這要給蒙哥馬利肯定。」

大聯盟Dellin Betances牛棚

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