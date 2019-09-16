MLB／看板球星楚奧特也要開刀 天使4天內報銷3人

2019-09-16 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



短短四天之內，天使宣布第三名主力球員賽季提前結束。繼大谷翔平和厄普頓（Justin Upton）之後，當家看板球星楚奧特（Mike Trout）為了根治右腳神經瘤，也決定關機進行手術，留下生涯新高的單季45轟，退出大聯盟全壘打王競爭。

楚奧特自十天前缺席比賽，天使未將他放進受傷名單，原本期望周末的系列賽就能復出，沒想到今天賽前再做跑步檢測，楚奧特依舊感覺疼痛，於是在醫生建議下，選擇開刀移除神經瘤，預計這個星期就會執行。

天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示，「再次檢測腳的結果，情況沒任何改善，看來是要動刀了，楚奧特不只打不了球，連穿浴室拖鞋在休息室走都會痛，三周前狀況是時好時壞，但現在可不是。」

28歲的楚奧特本賽季留下2成91打擊率、4成38上壘率和6成45長打率，104分打點、110得分，先前被看好有望帶回他生涯第三座美聯MVP，如今可能因提前離開賽場受影響。

此外，楚奧特目前以45轟暫時排在全聯盟並列第二，除了確定無緣超車，美聯全壘打王寶座也岌岌可危，只領先皇家索勒（Jorge Soler）一支。

在確定季後賽希望破滅後，天使接連折損大將，先是上周五大谷翔平宣告離隊動左膝手術，隔天厄普頓為治療膝蓋肌腱發炎，今年也無法再出賽，現在楚奧特跟著作陪進傷兵，天使這賽季慘澹結尾。