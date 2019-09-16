洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

洋基這一季克服了堪稱史上最嚴重的傷兵災情，不但每月勝率至少都在五成六以上，五月跟八月的20勝7敗及21勝9敗更是傲視群雄。即使是創紀錄的傷兵人數也未能阻擋洋基在六月就早早甩開光芒、紅襪等勁敵。如今他們在美東封王的魔術數字只剩下四，不僅季後賽已成囊中物，分區冠軍也只剩一步之遙，可以安步當車及早開始為季後賽做準備。

如果不是由GM凱許曼（Brian Cashman）所領導的高層班子慧眼識拔勒梅休（DJ LeMahieu）、爾歇拉（Gio Urshela）及陶克曼（Mike Tauchman）等多位球員，洋基絕無法補上傷兵眾多造成的巨大戰力缺口。以進階數據WAR來看，本季這三位野手的貢獻度高居全隊第一、四、五。尤其爾歇拉（OPS .918，全隊第一）跟陶克曼（.865，第六），前者是「現金人」去年用現金從藍鳥換來，後者來自春訓一筆用小聯盟投手跟洛磯做的交易，可說是凱許曼從砂礫淘來的兩大珍珠。雖說陶克曼最近也不幸受傷很可能整季報銷。但隨著英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、桑契斯（Gary Sanchez）以及因傷這一季只出賽9場的巨砲史丹頓（Giancarlo Stanton）等主將本月陸續歸隊，進入季後賽後洋基進攻面的戰力仍不虞匱乏。

據傳聞洋基經理凱許曼去年8月初時只用了2萬5000美元，就跟藍鳥買到內野手爾歇拉。結果爾歇拉本季鎮守三壘攻守俱佳，目前打擊率高達.326、有20支全壘打和72分打點。 美聯社 分享 facebook

反觀洋基的投手戰力完全不容樂觀。連兩年入選明星賽、季初剛簽下長約的塞佛里諾（Luis Severino）從春訓受傷後高掛免戰牌至今，洋基登時少了這張去年拿下19勝、防禦率只有3.39的年輕王牌。是以從四月開始一直到交易大限截止前，不論戰績好壞，鼓吹洋基補強先發投手的聲浪始終不絕於耳。但不論媒體外人如何大聲疾呼，凱許曼始終跟前幾年一樣緊握不放他所擁有的寶貴新秀，甚至連苦無上場機會，已被爆料開始「出怪聲」的年輕外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）也未被送走。雖說事後來看，交易大限前沒有做出任何一樁重磅交易的洋基並未因此在下半季失速，甚至在八月後還打出更好的戰績，似可證明凱許曼所作的是明智的抉擇。但若從季後賽備戰的角度而言，洋基也確實因此少了一員堪當重責大任的頂尖先發投手。

洋基王牌投手塞佛里諾在還沒開季就報廢的情況下，球隊一直到例行賽快結束都沒有補進強投，實在讓人感到非常意外。 歐新社資料照片 分享 facebook

目前洋基先發投手的防禦率4.61在美聯排名第六，正好位居有望挺進季後賽的光芒（3.57）、太空人（3.68）、印第安人（3.73）、運動家（4.13）及雙城（4.19）之後，而且距離前五隊都有一段不算小的距離。雖說擁有克里文格（Mike Clevinger）及畢柏（Shane Bieber）兩大先發投手的印第安人在外卡爭奪戰落後，很可能根本與季後賽無緣。而且運動家與雙城分別有蒙塔斯（Frankie Montas）及皮內達（Michael Pineda）這兩位表現出色的先發投手因使用禁藥無法在季後賽出賽。再加上前者八成得先跟光芒在外卡賽捉對廝殺才能出線，相較之下，洋基的先發投手戰力似乎並沒有那麼不堪。

雙城強投皮內達本季已拿下11勝，不過最近被查到使用禁藥，剩下的球季及季後賽都不能打了，這可能會幫老東家洋基一個大忙，雙城若是投手戰力充足，還真的不好打。 美聯社 分享 facebook

但對於以世界大賽冠軍為唯一目標的洋基來說，先發投手陣中只有目前戰績14勝6敗、防禦率3.88的派克斯頓（James Paxton）足撐大局卻也是不爭的事實。而且在八月以前派克斯頓的防禦率一度暴漲到4.72，六七月的防禦率更高達6.38。幸而派克斯頓自此逐漸回穩，進入八月後的9場先發不但全部拿下勝投，防禦率只有2.50，而且對手打者面對他的OPS只有.533，總算是拿出凱許曼在去年冬天交易他來想要看到的王牌投手表現。

派克斯頓原本要成為又一個轉戰洋基後適應不良的投手，7月底的防禦率4.72是他生涯最差，誰知道從8月起他投了9連勝，防禦率也下降到3.88，季後賽恐怕要扛起一號先發的工作。 美聯社 分享 facebook

除此以外，其他洋基先發投手無一不是問題重重。在塞佛里諾受傷後扛下一號先發重責的田中將大季中遭遇嚴重亂流，八月初防禦率也曾高達4.93。田中下半季改良了指叉球握法後一度投出多場好球，但最近兩場先發仍接連被紅襪及藍鳥打者以密集安打轟炸，總計僅投9局就被擊出多達16支安打並失掉8分。

仍以18勝並列勝投王的杰曼（Domingo German）雖說目前防禦率只有4.09，但他擔任先發投手的OPS+其實只有95，還不到聯盟平均，FIP更高達4.91，還不及派克斯頓的3.92及田中的4.33，而且他下半季的表現遠不如上半季——杰曼上下半季的防禦率及FIP分別是3.67/4.59及4.04/5.55，確實不像是能在季後賽將先發重責一肩挑的最佳人選。

杰曼的帳面成績看起來像是洋基的王牌先發，但他在下半季表現大幅下滑，而且他在客場的防禦率5.45實在比主場的2.35爛太多了。 美聯社 分享 facebook

至於等而下之的兩位老將哈普（J.A. Happ）及沙巴西亞（CC Sabathia）表現就更為糟糕。去年被交易到洋基後拿下7勝0敗、防禦率只有2.69的哈普本季表現判若兩人，整季沒有任何一個月的防禦率低於4.68，六七八月的防禦率更高達6.24，直到這個月才稍有回穩跡象，偏偏又在最近一場先發出現二頭肌肌腱炎的傷勢。而已經是「待退弟兄」的沙巴西亞FIP更來到生涯最高的5.81。或許也受到「彈力球」的影響，沙巴西亞本季平均每九局被轟出多達2.34發全壘打，在所有局數破百的先發投手中高居第一。實在很難想像在季後賽中洋基總教練布恩（Aaron Boone）會勇於將前三號先發的位子交給這兩位老將。

總的來說，洋基現階段的先發投手戰力不但遠不及他們邁向冠軍的頭號對手——擁有兩大賽揚熱門人選韋蘭德（Justin Verlander）及柯爾（Gerrit Cole）的太空人。即使跟國聯一線強隊道奇（先發投手防禦率3.10）及勇士（4.11）相比，也是只輸不贏。而一局未投的塞佛里諾在季後賽開打時能及時恢復多少實力猶在未定之天。簡而言之，球季開打前原本打著以塞佛里諾、田中、派克斯頓、哈普四大先發進軍季後賽如意算盤的凱許曼先是人算不如天算，被塞佛里諾的嚴重傷勢打亂布局，在季中其他三位投手紛紛陣腳大亂之時又未及時補強，如今只能帶著這群充滿問號的先發投手們進入季後賽。

洋基老將哈普的成績是很「穩定」，上/下半季分別是5.02/5.14，主／客戰分別是5.12／5.01，在季後賽不太可能對他有太多的期待。 美聯社 分享 facebook

雖說在投手方面洋基還有實力堅強的牛棚作後盾，但其他季後賽球隊的救援投手陣容也都不是省油的燈。事實上洋基今年的牛棚表現不論從傳統或進階數據來看都不若往年強大，論戰力也可能不及光芒、太空人等有機會在季後賽狹路相逢的對手。到頭來，創紀錄的洋基全壘打打線能打下多少分；例行賽已吃下將近六百局（全大聯盟第六）的「鐵牛棚」又能幫先發投手們分擔多少局數，勢將決定洋基在季後賽能走得多遠，以及凱許曼在這個冬天是否會為本季始終沒有補進另一位一線投手而感到遺憾。