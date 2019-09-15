MLB／賈納變成洋基的臉孔 紐媒：不是原本計畫

2019-09-15 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



洋基隊今天對藍鳥之戰，36歲老將賈納（Brett Gardner）轟出雙響砲，全場三支安打都是長打，攻下五分打點，幫助洋基13：3大勝，分區封王魔術數字降到4，最快18日在紐約主場對天使隊之戰封王。

賈納去年走完四年5200萬美元合約，洋基未執行今年1250萬美元續約權，改簽750萬美元短約；「紐約每日新聞」指出，洋基高層本來把賈納當成第四號外野手，不料隊上重砲一個接一個受傷，他反而成為代表球隊的臉孔，這並不在原先的計畫之中。

賈納本季出賽129場，目前25支全壘打寫下個人單季新高，66分打點也追平紀錄；洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）今天投五局失一分，奪下本季第14勝，從8月3日起連續九場出賽全勝，他說：「賈納整季攻守都對球隊很有貢獻，更別說他的精神領袖地位。」

洋基最近一次奪下分區冠軍是2012年，接下來三次晉級季後賽都靠美聯外卡，本季戰績98勝52敗不只在美聯、也是大聯盟最優，領先同區第二光芒隊九場勝差，分區封王只是時間早晚問題。

洋基近六戰出現20支全壘打，目前285轟在大聯盟排名第一，領先雙城隊兩轟，球季賽最後12戰將和太空人、道奇隊爭奪大聯盟最佳戰績，除了力保主場優勢，也要爭取季後賽開打前讓球員多休息，完全進入備戰狀態。