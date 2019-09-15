親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

200元夜市抵用券明天發放 使用限制一次統整

港915遊行 金鐘站警放催淚煙、有人擲氣油彈

運動筆記【運動補給】馬場上的跑者「美食」?【跑步人小辭典】運筆說文解字-輕鬆跑
健行筆記登山道｜殘雪三月・玉山前五峰【大霸群峰】帶著＿＿去爬山？空拍、銀河一次滿足
NBA焦點球員- Bogdan Bogdanovic (9月14日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月14日)

MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

2019-09-15 16:35中央社 東京15日綜合外電報導

退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」。 美聯社
退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」。 美聯社
分享

退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」，水手隊球團主廚布萊恩當年為一朗即席做了雞翅料理，成為一朗賽前必吃餐點，也就被稱為「一朗雞翅」。

鈴木一朗在美國時間14日獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」（Franchise Achievement Award），他穿上51號背號球衣，站在球場內用英語致詞約5分鐘，向球迷、球團、家人表達深深謝意。

日本放送協會（NHK）報導，專門負責提供水手隊球員餐點的球團主廚布萊恩（Jeremy Bryant），從2001年一朗入隊開始，只要在主場出賽時，一定會為一朗準備一道餐點。

這道餐點的名稱叫做「一朗雞翅」（Ichi-wings），結合一朗的名字與食物名稱。

布萊恩當年為了一朗要加入球隊，特地學了日本食物的料理方式，但沒想到跟一朗首度碰面時，一朗竟然點了「起司漢堡」。

因為一朗點的起司漢堡出乎布萊恩的意料，所以無法製作，取而代之的是現場做了一道墨西哥風味的照燒雞翅，讓一朗一試成主顧，每每在賽前就一定要吃這道偶然誕生的「一朗雞翅」。

布萊恩憶及一朗很重視的每日例行訓練及賽前準備等說，一朗在打擊練習結束後，總是第一個前來用餐，「使用相同餐盤，在同樣時間坐在同樣的座位上」。

他說，如果沒有其他球員的時候，他就可以跟一朗聊聊天，對他來說是一段很特別的時間；兩人也會互相說很多笑話，度過很愉快的時光。

看到因為料理結緣，共度一段很長時間的一朗退休，布萊恩說，一朗比任何人都熱衷提升球技，也比任何人都要拚命練習，且恪遵自己規律的生活方式，讓自己保持在巔峰狀態。

他說，一朗讓他學習到很多，已經超出一名棒球選手的範圍，而是作為一個人該怎麼做，可以看出布萊恩因為一朗的態度而深受影響。

一朗創下大聯盟史上第一個10年連續200支安打、單季最多262支安打等輝煌紀錄，今年3月21日在日本東京巨蛋正式宣布退休。

今天的頒獎典禮是第一次在西雅圖球迷面前，舉辦有關一朗退休的相關活動。

球場內的大螢幕播放著一朗至今的精采畫面，一朗也穿著背號51號的球衣現身，接受全場站立的球迷鼓掌歡呼。

MLB西雅圖水手總教練塞維斯（Scott Servais）說，他代表球隊向一朗絕佳職業生涯表示感謝。一朗曾獲頒各種獎項，但今天在場的各位對一朗最深刻的印象，就是一朗對比賽的愛，「對我們來說，要感謝一朗為我們樹立絕佳榜樣，真的很感謝，大家也不會忘記今年3月在日本的退休」。

自製「一朗安打數紀錄板」（Ichi-meter）的美國女鐵粉法蘭茲（Amy Franz），也到球場為一朗祝賀。

布萊恩水手
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

MLB／英文致詞好緊張 一朗沒忘喊：雄星別哭

2019-09-15 10:03

MLB／對前東家皇家取勝 葛蘭基完成30隊大滿貫

2019-09-15 11:31

MLB／希克斯再見滿貫砲 百敗老虎拉金鶯作陪

2019-09-15 15:11

MLB／今日戰績表 響尾蛇只靠1安就贏球

2019-09-15 15:56

MLB／塞揚獎近身戰 柳賢振七局無失分找回身手

2019-09-15 10:56

MLB／張育成雙重賽無安打 林多場下叮嚀

2019-09-15 10:15

MLB／亞古納率隊擊敗國民 勇士確定進季後賽

2019-09-15 09:35

MLB／沒度過滿壘危機 王維中加入海盜首掉分

2019-09-15 07:47

MLB／雙重賽首戰先發 張育成中斷連三場安打

2019-09-15 07:29

MLB／菊池投2.1局就下場 單季挨36轟新人最慘

2019-09-14 16:33

MLB／洋基王牌回歸 塞佛里諾：充滿能量

2019-09-14 14:52

MLB／大谷動左膝手術 火腿監督栗山：遲早要開刀

2019-09-14 13:17

MLB／跟隊友韋蘭德搶塞揚 柯爾逼近300K

2019-09-14 12:34

MLB／田中5局失4分 洋基延長賽遭藍鳥再見轟

2019-09-14 11:38

MLB／不愛拉莫斯仍要搭 辛德賈德5局丟4分吞敗

2019-09-14 11:17

MLB／美媒預測後年合約惡夢 馬林魚陳偉殷入選

2019-09-14 11:05

MLB／技壓薛則 勇士索洛卡客場防禦率僅1.35

2019-09-14 10:36

MLB／本周獲頒水手成就獎 一朗先秀背向接殺

2019-09-14 09:37

MLB／要換薛則不容易？私下很多溝通

2019-09-14 09:15

MLB／大谷手術順利 天使教頭：今年像雲霄飛車

2019-09-14 08:51

MLB／大谷左膝動刀 拚明年二刀流復出

2019-09-13 23:56

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00
看更多

熱門文章

世籃賽／美國最後一戰勝波蘭 第七名寫隊史最差

2019-09-14 18:05

日職／王柏融和清宮難替代萊德 栗山為戰績道歉

2019-09-15 09:19

NBA／不只勇士搬新家 傳柯瑞入手3千萬美元豪宅

2019-09-15 14:15

世籃賽／美奪第7挨批 波總護航：這態度太荒謬

2019-09-15 00:36

NBA／76人致敬雕像 巴克利：不知當年這麼瘦

2019-09-15 12:10

NBA／狀元威廉森是怪力神獸 打高球竟揮斷桿頭

2019-09-14 15:52

世籃賽／阿根廷不靠NBA 繼續拚驚奇旅程

2019-09-15 10:43

MLB／英文致詞好緊張 一朗沒忘喊：雄星別哭

2019-09-15 10:03

籃球／任FIBA新職務 諾維茨基要當球員的嘴

2019-09-15 07:58

MLB／張育成雙重賽無安打 林多場下叮嚀

2019-09-15 10:15

世界盃冠軍戰前瞻 小加索、史柯拉13年後再對決

2019-09-15 15:40

MLB／沒度過滿壘危機 王維中加入海盜首掉分

2019-09-15 07:47

中職／獅象戰2度衝突 高國慶再見安避免跨日

2019-09-15 00:29

恰是傳奇／彭政閔起步平凡無奇 少棒差點被退隊

2019-09-15 09:48

中職／戲劇性的獅象大戰 高國慶再見安打退兄弟

2019-09-15 00:11

世籃賽／字母哥新挑戰 布萊恩：如何激勵下一代

2019-09-15 08:46

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-15 17:40

MLB／塞揚獎近身戰 柳賢振七局無失分找回身手

2019-09-15 10:56

世籃賽／波丹諾維奇轟31分 塞爾維亞勝捷克收第5

2019-09-14 22:28

NBA／杜絕非法招募 聯盟預計提高罰款上限

2019-09-15 11:49

中職／林益全致勝2分砲 悍將全年勝率登頂

2019-09-14 19:54

MLB／對前東家皇家取勝 葛蘭基完成30隊大滿貫

2019-09-15 11:31

NBA／哈登和衛少比穿搭 稱職業運動史上最潮

2019-09-15 12:50

日職／宋家豪連12戰無失分 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-14 18:03

MLB／雙重賽首戰先發 張育成中斷連三場安打

2019-09-15 07:29

NBA／亡父是死忠湖人迷 庫克新賽季更添動力

2019-09-15 16:30

世籃賽／與法國爭銅 澳洲力拚站上頒獎台

2019-09-15 09:37

中職／神全敲第23轟 悍將全年勝率超猿登頂

2019-09-15 00:10

世籃賽／捷克少大將仍收第六名 主帥肯定子弟兵

2019-09-15 12:44

NBA／協助推廣透明頭盔 詹皇相挺NFL球員

2019-09-15 16:20

中職／林益全2分砲轟猿 單季23轟平生涯最多

2019-09-14 21:14

日職／王柏融再坐板凳 清宮幸太郎擊倒軟銀

2019-09-15 16:14

中職／開球初體驗超甜美 Gail：投球比唱歌更難

2019-09-14 19:32

MLB／亞古納率隊擊敗國民 勇士確定進季後賽

2019-09-15 09:35

日職／4台將同日出賽 大王「台灣日」代打掛蛋

2019-09-15 00:14

MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

2019-09-15 16:35

MLB／希克斯再見滿貫砲 百敗老虎拉金鶯作陪

2019-09-15 15:11

體操／法國挑戰賽 李智凱鞍馬資格賽第一晉級

2019-09-15 10:01

日本人跑遍台灣／挑戰馬拉松之王的全馬世界紀錄配速

2019-09-15 14:30

NBA／布萊恩推心理訓練App 首波主打棒排與美足

2019-09-15 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top