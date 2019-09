MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」。 美聯社 分享 facebook

退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」,水手隊球團主廚布萊恩當年為一朗即席做了雞翅料理,成為一朗賽前必吃餐點,也就被稱為「一朗雞翅」。

鈴木一朗在美國時間14日獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」(Franchise Achievement Award),他穿上51號背號球衣,站在球場內用英語致詞約5分鐘,向球迷、球團、家人表達深深謝意。

日本放送協會(NHK)報導,專門負責提供水手隊球員餐點的球團主廚布萊恩(Jeremy Bryant),從2001年一朗入隊開始,只要在主場出賽時,一定會為一朗準備一道餐點。

這道餐點的名稱叫做「一朗雞翅」(Ichi-wings),結合一朗的名字與食物名稱。

布萊恩當年為了一朗要加入球隊,特地學了日本食物的料理方式,但沒想到跟一朗首度碰面時,一朗竟然點了「起司漢堡」。

因為一朗點的起司漢堡出乎布萊恩的意料,所以無法製作,取而代之的是現場做了一道墨西哥風味的照燒雞翅,讓一朗一試成主顧,每每在賽前就一定要吃這道偶然誕生的「一朗雞翅」。

布萊恩憶及一朗很重視的每日例行訓練及賽前準備等說,一朗在打擊練習結束後,總是第一個前來用餐,「使用相同餐盤,在同樣時間坐在同樣的座位上」。

他說,如果沒有其他球員的時候,他就可以跟一朗聊聊天,對他來說是一段很特別的時間;兩人也會互相說很多笑話,度過很愉快的時光。

看到因為料理結緣,共度一段很長時間的一朗退休,布萊恩說,一朗比任何人都熱衷提升球技,也比任何人都要拚命練習,且恪遵自己規律的生活方式,讓自己保持在巔峰狀態。

他說,一朗讓他學習到很多,已經超出一名棒球選手的範圍,而是作為一個人該怎麼做,可以看出布萊恩因為一朗的態度而深受影響。

一朗創下大聯盟史上第一個10年連續200支安打、單季最多262支安打等輝煌紀錄,今年3月21日在日本東京巨蛋正式宣布退休。

今天的頒獎典禮是第一次在西雅圖球迷面前,舉辦有關一朗退休的相關活動。

球場內的大螢幕播放著一朗至今的精采畫面,一朗也穿著背號51號的球衣現身,接受全場站立的球迷鼓掌歡呼。

MLB西雅圖水手總教練塞維斯(Scott Servais)說,他代表球隊向一朗絕佳職業生涯表示感謝。一朗曾獲頒各種獎項,但今天在場的各位對一朗最深刻的印象,就是一朗對比賽的愛,「對我們來說,要感謝一朗為我們樹立絕佳榜樣,真的很感謝,大家也不會忘記今年3月在日本的退休」。

自製「一朗安打數紀錄板」(Ichi-meter)的美國女鐵粉法蘭茲(Amy Franz),也到球場為一朗祝賀。

Brought 3 of my Ichimeter sign boards to the game tonight. Each board has special memories tracking Ichiro’s hits. Also they are all autographed by Ichiro. #ThanksIchiro #IchiroHOF #Area51 #GoMariners pic.twitter.com/Y5mT5GpN3t