MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

2019-09-15 16:35 中央社 東京15日綜合外電報導



退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」。 美聯社 分享 facebook

退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」，水手隊球團主廚布萊恩當年為一朗即席做了雞翅料理，成為一朗賽前必吃餐點，也就被稱為「一朗雞翅」。

鈴木一朗在美國時間14日獲頒西雅圖水手隊「終身成就獎」（Franchise Achievement Award），他穿上51號背號球衣，站在球場內用英語致詞約5分鐘，向球迷、球團、家人表達深深謝意。

日本放送協會（NHK）報導，專門負責提供水手隊球員餐點的球團主廚布萊恩（Jeremy Bryant），從2001年一朗入隊開始，只要在主場出賽時，一定會為一朗準備一道餐點。

這道餐點的名稱叫做「一朗雞翅」（Ichi-wings），結合一朗的名字與食物名稱。

布萊恩當年為了一朗要加入球隊，特地學了日本食物的料理方式，但沒想到跟一朗首度碰面時，一朗竟然點了「起司漢堡」。

因為一朗點的起司漢堡出乎布萊恩的意料，所以無法製作，取而代之的是現場做了一道墨西哥風味的照燒雞翅，讓一朗一試成主顧，每每在賽前就一定要吃這道偶然誕生的「一朗雞翅」。

布萊恩憶及一朗很重視的每日例行訓練及賽前準備等說，一朗在打擊練習結束後，總是第一個前來用餐，「使用相同餐盤，在同樣時間坐在同樣的座位上」。

他說，如果沒有其他球員的時候，他就可以跟一朗聊聊天，對他來說是一段很特別的時間；兩人也會互相說很多笑話，度過很愉快的時光。

看到因為料理結緣，共度一段很長時間的一朗退休，布萊恩說，一朗比任何人都熱衷提升球技，也比任何人都要拚命練習，且恪遵自己規律的生活方式，讓自己保持在巔峰狀態。

他說，一朗讓他學習到很多，已經超出一名棒球選手的範圍，而是作為一個人該怎麼做，可以看出布萊恩因為一朗的態度而深受影響。

一朗創下大聯盟史上第一個10年連續200支安打、單季最多262支安打等輝煌紀錄，今年3月21日在日本東京巨蛋正式宣布退休。

今天的頒獎典禮是第一次在西雅圖球迷面前，舉辦有關一朗退休的相關活動。

球場內的大螢幕播放著一朗至今的精采畫面，一朗也穿著背號51號的球衣現身，接受全場站立的球迷鼓掌歡呼。

MLB西雅圖水手總教練塞維斯（Scott Servais）說，他代表球隊向一朗絕佳職業生涯表示感謝。一朗曾獲頒各種獎項，但今天在場的各位對一朗最深刻的印象，就是一朗對比賽的愛，「對我們來說，要感謝一朗為我們樹立絕佳榜樣，真的很感謝，大家也不會忘記今年3月在日本的退休」。

自製「一朗安打數紀錄板」（Ichi-meter）的美國女鐵粉法蘭茲（Amy Franz），也到球場為一朗祝賀。