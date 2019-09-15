MLB／對前東家皇家取勝 葛蘭基完成30隊大滿貫

2019-09-15 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葛蘭基在擊敗老東家皇家後，完成最後一塊拼圖，生涯對戰30支大聯盟球隊統統拿過勝投。 美聯社 分享 facebook

葛蘭基（Zack Greinke）披上太空人戰袍，回到生涯出道的皇家主場先發，投滿六局只失一分，率領太空人以6：1贏球，收下轉隊後的第六勝，葛蘭基也在擊敗老東家後，完成最後一塊拼圖，生涯對戰30支大聯盟球隊統統拿過勝投。

葛蘭基之前已經取勝過其它29支隊伍，唯獨生涯發跡地皇家，過去四度「回娘家」，分別以釀酒人、天使、道奇和響尾蛇的一員踢館，皆未能搶勝還吞下兩敗，今天他改穿太空人球衣再度叩關，先發六局被敲六支安打，三局下因連兩支安打丟掉一分，沒有保送、七次三振，防禦率2.95。

比賽前四局形成1：1平手，六局上布萊格曼（Alex Bregman）敲出陽春全壘打，用今年第36轟，擁護葛蘭基收獲本季第16勝。

終於對皇家搶下勝投，葛蘭基賽後只淡淡地說，「我猜是好事。」身為皇家2002年選秀首輪挑中的好手，葛蘭基生涯前七年都在堪薩斯度過，並在2009年抱回美聯塞揚獎。

太空人超級菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）八局上追加三分彈，個人本季第25轟出爐，同時為太空人提前鎖定勝局，目前他們的戰績是97勝53敗，美聯西區封王魔術數字降到六。