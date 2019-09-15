MLB／塞揚獎近身戰 柳賢振七局無失分找回身手

2019-09-15 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



道奇韓籍投手柳賢振找回本季足以競爭塞揚獎的身手，今天對大都會隊先發七局無失分，僅被敲出兩安打，送出六次三振。 美聯社 分享 facebook

跳過一次先發，道奇韓籍投手柳賢振找回本季足以競爭塞揚獎的身手，今天對大都會隊先發七局無失分，僅被敲出兩安打，送出六次三振，退場時雙方都未得分無關勝敗，道奇輸在牛棚以0：3落敗。

柳賢振前三場先發都投不滿五局，近四戰吞下0勝3敗，道奇決定讓他跳過原定對金鶯的先發，相隔十天在今天出戰大都會隊，經過休息充電，柳賢振全場僅在第二、第三局各被敲一安，接下來連續解決13人次，沒有再被上壘。

柳賢振前三場與菜鳥捕手史密斯（Will Smith）搭配，今天改由馬丁（Russell Martin）蹲捕收到好效果，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，兩人搭檔確實不錯，柳賢振的表現比前幾場好很多，變速球也讓對手敲出很多軟弱的擊球。

柳賢振防禦率下降到2.35，續居大聯盟第一，上次投出七局無失分是8月12日，今天的表現與狄葛隆（Jacob deGrom）不相上下，大都會先發投手狄葛隆投七局被敲三安，送出八次三振，兩位塞揚獎候選人都繳出強勢表現，在退場時兩隊以0：0戰平。

戰局在八局下出現變化，道奇換了三任投手，寇拉瑞克（Adam Kolarek）送出三振退場，凱利（Joe Kelly）投出觸身後再送三振，烏力亞斯（Julio Urias）觸身加四壞形成滿壘，最終被戴維斯（Rajai Davis）敲出帶有三分打點二壘安打，分出勝負。