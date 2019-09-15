MLB／張育成雙重賽無安打 林多場下叮嚀

2019-09-15 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



效力印地安人隊的台將張育成今天在雙重賽都擔任先發，不過也都僅打兩打席就退場，合計四打數無安打。 路透 分享 facebook

效力印地安人隊的台將張育成今天在雙重賽都擔任先發，不過也都僅打兩打席就退場，合計四打數無安打，打擊率掉到2成08，隊友在一旁為他鼓勵仍是溫馨畫面，印地安人兩戰分別以0：2、5：9敗給雙城，中斷四連勝，吞下二連敗。

印地安人與雙城隊昨天因雨延賽，今天雙重賽首戰印地安人全場僅敲出五支安打，張育成擔任第九棒、三壘手，首打席在三局下，敲成右外野飛球出局；第二打席在五局下敲出游擊方向強勁平飛球，被對手美技接殺，七局下被代打換下，中斷連三場安打。

雙重賽第二場，張育成依舊在先發打線，棒次提升到第七棒，不過第一局上場打擊時，面對滿壘一出局，被三振無緣建功，三局下兩出局後上場也吞下三振，五局下則被代打換下。

雖然陷入小低潮，張育成仍接收到隊友滿滿的鼓勵，首局滿壘的建功機會，張育成上場打擊時，在二壘的普伊格（Yasiel Puig）為他鼓掌加油，五局被代打換下後，當家游擊手林多（Francisco Lindor）站在張育成身旁，為他細心的開導。

雙重賽第二戰形成全壘打競賽，雙城隊羅沙里歐（Eddie Rosario）一局上兩分砲先馳得點，印地安人則靠著拉普洛（Jordan Luplow）陽春砲、莫卡多（Oscar Mercado）兩分砲，將比數超前為5：2。

不過雙城在六局上由克魯茲（Nelson Cruz）的兩分砲追平，八局上沙諾（Miguel Sano）的滿貫砲打下五分大局，守住美聯中區第一地位，與第二名的印地安人拉開到5.5場勝差。