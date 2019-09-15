MLB／一朗全英文致詞好緊張 沒忘回頭喊：雄星別哭

2019-09-15 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



水手主場和白襪之戰賽前，頒發終身成就獎給今年退休的日本球星鈴木一朗，他身穿51號球衣亮相，水手名人堂代表馬丁尼茲（Edgar Martinez）和小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）也特地前來共襄盛舉，活動壓軸由一朗用英文發表演說，他數度哽咽，球迷也回以熱烈的歡呼聲。

水手為表揚鈴木一朗的貢獻，選在例行賽尾聲替這位季初退休的老將舉辦「一朗周」主題活動，今天賽前邀請他出席領取終身成就獎，水手全員在場上陪同，總教練等人一一致詞。

水手也邀請馬丁尼茲和小葛瑞菲前來參與，象徵鈴木一朗未來將接下棒子，成為隊史第四位名人堂成員。

鈴木一朗在全場注目中登台發表演說，他從口袋拿出小抄，全程都用英文致詞，一開口先說，「我好緊張，讓我們開始吧。」接著又轉頭點名日本後輩菊池雄星，「雄星，今晚別哭，今天是開心的場合。」

鈴木一朗在長達五分鐘的致詞中說道，「當我在東京退役時，我心中感覺缺了一塊，因為我摯愛的西雅圖並不在那，今晚我要傳達多年來對你們的感謝，當我2001年到西雅圖時，沒有日本野手挑戰過大聯盟，你們看到一位27歲又瘦又小的未知球員，你們有任何理由不接納我，不過你們卻張開雙臂迎接我，無論我離開或是重新回來，都沒有中斷過。」

另外，鈴木一朗也感謝美國各地球迷，除了紐約洋基和邁阿密馬林魚外，客場作戰時也有許多球迷給予支持，「棒球是全美運動，我很開心能在非常喜愛並尊重這項運動的球迷面前打球。」

鈴木一朗最後補充說道，「回顧我的生涯，如果有什麼值得驕傲的，那就是我每天都迎接挑戰，從2001年第一天，到2019年最後一天，每一天你都該用相同的熱情完成工作，你可以用場上的表現回饋給進場的球迷，現在，開始比賽吧。」