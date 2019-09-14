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MLB／菊池投2.1局就下場 單季挨36轟新人最慘

2019-09-14 16:33聯合新聞網 綜合報導

菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社
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水手日籍投手菊池雄星主場先發，賽前已被轟34支全壘打的他，對上打擊火力稍弱的白襪照樣被打得滿頭包，短短投2.1局就吞10安，有2支還是全壘打，共丟掉5分，不僅創下個人旅美至今最短先發場次，賽季挨36轟寫下新人最糟紀錄。

菊池雄星此役首局就不在狀況內，面對第3棒打者阿布瑞尤（Jose Abreu）就被敲陽春砲，2局上也是多次讓打者上壘，該局白襪最後靠著安德森（Tim Anderson）的一壘安打將跑者送回本壘，送給菊池第2個失分。

第3局菊池持續遭遇亂流，先是保送新秀希曼尼茲（Eloy Jiménez）上壘，隨後讓孟卡達（Yoan Moncada）揮出三壘安打得1分，接棒的孟迪克又補上一壘安打再得1分，最後恩格爾（Adam Engel）敲陽春砲，直接判菊池死刑，不得不被換下場。

本場菊池只投2.1局為生涯最短，另用60球雖有40好球，但被狂敲10安，吞下個人第10敗，賽後防禦率升至5.46。

此外，菊池繼上一場被打一支全壘打，今天又多挨2棒，讓賽季被開轟次數來到36次，創下新人最慘紀錄。在菊池之前擁有「最慘」名號的是1977年藍鳥的加文（Jerry Garvin），當時主投244.2局被敲33轟，菊池則是以151.2局吞36轟大幅度超車前輩。

卡達死刑
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