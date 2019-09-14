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MLB／跟隊友韋蘭德搶塞揚 柯爾逼近300K

2019-09-14 12:34聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

柯爾逼進300K。 美聯社
柯爾逼進300K。 美聯社
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當今大聯盟三振王柯爾Gerrit Cole）今天客場先發對決皇家，八局投球再度飆出11K好投，連續六場達雙位數三振，所屬的太空人在九局上攻得三分奠定勝基，終場以4：1贏球，中止三連敗。

柯爾（Gerrit Cole）此役共用101球，只被敲出四支零星安打，前面七局力保不失分，直到八局下才讓皇家靠著高飛犧牲打破蛋，不過這一分因為捕手曾發生傳球失誤，所以不算入責失分，防禦率降為2.62，在美聯僅次於隊友韋蘭德（Justin Verlander）的2.58。

柯爾另有兩個保送、11次三振，近六場先發統統達到雙位數三振，由於韋蘭德先前也曾在7、8月時演出連七場雙位數三振，兩人成為1920年來第一對，單季連六場10K以上的隊友。

柯爾今天收下本季第17勝，自5月23日以來未嘗敗績，期間更是進帳13勝，寫下太空人隊史紀錄，此外，柯爾本季已經累積292K，最快下場先發就可成為今年大聯盟第一位達陣300K的投手。

柯爾的勝投直到最後一刻才確認到手，太空人打線前面八局，只在一開賽由亞土維（Jose Altuve）的陽春砲獲得一分，遭到皇家八局下扳平比數，還好史布林格（George Springer）九局上當英雄，一棒三分砲送柯爾大禮。

史布林格本季第35轟，也是太空人今年最強勁的一支全壘打，飛行初速達114.3哩，近八場比賽敲出六轟，近況相當火燙。

柯爾皇家Gerrit Cole
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