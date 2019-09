MLB／田中5局失4分 洋基延長賽遭藍鳥再見轟

波·比切特打出再見轟。 美聯社 分享 facebook

洋基日籍投手田中將大客場先發挑戰藍鳥,五局失四分帶著勝投資格退場,不過牛棚卻失守,兩隊廝殺到延長賽,藍鳥在12局下靠著菜鳥波·比切特(Bo Bichette)的再見全壘打,以6:5力退洋基。

田中將大二局下挨了葛里奇克(Randal Grichuk)的陽春砲,導致率先掉分,四局下再度遇上亂流,單局挨了四支安打、再丟兩分,直到洋基在五局上反攻五分,田中才解套轉當勝投候選人。

田中將大五局下又讓藍鳥串聯安打、多失一分,最後撐完此局以88球退場,總共被敲八支安打,所失四分都是責失分,防禦率4.60,另有六個三振、沒有保送。

It's close to midnight, and someone strong was lurking in the park 🧟‍♂️ #WALKOFF pic.twitter.com/M5EUqUUdoa