MLB／田中5局失4分 洋基延長賽遭藍鳥再見轟

2019-09-14 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



波·比切特打出再見轟。 美聯社 分享 facebook

洋基日籍投手田中將大客場先發挑戰藍鳥，五局失四分帶著勝投資格退場，不過牛棚卻失守，兩隊廝殺到延長賽，藍鳥在12局下靠著菜鳥波·比切特（Bo Bichette）的再見全壘打，以6：5力退洋基。

田中將大二局下挨了葛里奇克（Randal Grichuk）的陽春砲，導致率先掉分，四局下再度遇上亂流，單局挨了四支安打、再丟兩分，直到洋基在五局上反攻五分，田中才解套轉當勝投候選人。

田中將大五局下又讓藍鳥串聯安打、多失一分，最後撐完此局以88球退場，總共被敲八支安打，所失四分都是責失分，防禦率4.60，另有六個三振、沒有保送。

It's close to midnight, and someone strong was lurking in the park 🧟‍♂️ #WALKOFF pic.twitter.com/M5EUqUUdoa — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 14, 2019

洋基在七局下失去一分領先，原因是牛棚投手歐塔維諾（Adam Ottavino）在一、三壘有人時投手犯規，免費送給藍鳥追平分，也讓田中將大的本季第11勝得再等等。

洋基今天全部得分集中在五局上，他們該局打了十個人次，共出現五支安打，換到五分大局，但除此之外並無其它攻勢，只能在延長賽12局下，看著波·比切特敲出再見轟，助藍鳥留下勝利。