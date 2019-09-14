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MLB／美媒預測後年合約惡夢 馬林魚陳偉殷入選

2019-09-14 11:05聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

陳偉殷。 路透
陳偉殷。 路透
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今年球季接近尾聲，球員是否打出身價自有評斷，美國運動媒體「Bleacher Report」搶先預測2021年球季大聯盟30支球隊的「合約惡夢」，台灣左投陳偉殷雖然明年合約就到期，卻也入選為馬林魚隊代表。

34歲的陳偉殷今年球季轉型為牛棚投手，出賽43場投了63.1局，防禦率為6.82，明年球季是殷仔與馬林魚簽下的五年合約最後一年，年薪來到2200萬美元。

陳偉殷雖然將成為自由球員，若明年投出180局或是今明兩年相加360局，就會啟動1600萬美元的自動續約權，但「Bleacher Report」也指出，續約機率不大，「這代表了馬林魚在2016年與陳偉殷簽下的合約有多傻，不過也沒有其他馬林魚球員合約超過2020年。」

陳偉殷不孤單，由於預測無法預言未來可能合約，列出的對象多為複數年合約的球員，多半小有名氣，小熊隊日籍投手達比修有也入列，雖然下半季表現精彩，不過整季被敲出國聯最多的31轟，加上前臂緊繃的消息，都被認為是隱憂。

紅襪隊普萊斯（David Price）今年7勝5敗、防禦率4.28的成績也在榜中，後年35歲的他，年薪3200萬美元，「Bleacher Report」認為，雖然不排除這位五屆明星賽、2012年塞揚獎得主回春可能性，但到時可能擔任後段輪值，卻領著王牌薪水。

唯一倖免被點名的是雙城隊，不僅今年有望拿下美聯中區王座，全隊也沒明顯立見的麻煩合約，薪資空間還足夠在未來幾年的自由球員市場上搶人。

陳偉殷馬林魚自由球員
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