MLB／技壓薛則 勇士索洛卡客場防禦率僅1.35

2019-09-14 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



勇士隊索卡洛。 美聯社 分享 facebook 國民強投薛則（Max Scherzer）再度和勇士新秀索洛卡（Mike Soroka）同場先發，這次由客場出戰的索洛卡技高一籌，投滿六局無失分，率領勇士以5：0完封勝，同時防禦率榜也擠下薛則，登上國聯第二。

兩人相隔五天再度對決，這次場景改在國民主場，薛則上一場以六局失一分，比下小老弟奪勝，今天卻只投五局，被敲七支安打、丟三分，防禦率因此上升至2.65。

索洛卡前役先發六局、失四分，這次報了一箭之仇，六局投球只被敲出一支安打、沒有掉分，防禦率下降到2.57，國聯排行榜上和薛則互換位置，目前只落後給道奇柳賢振的2.45，完全看不出過去幾天飽受腸胃不適之苦。

自從1920年以來，勇士菜鳥投手最佳表現，是1937年的透納（Jim Turner），當時隊名為波士頓蜜蜂，繳出20勝11敗、2.38防禦率，今年索洛卡逐步邁向隊史第二佳。

索洛卡從薛則手中討回勝投，笑納本季第12勝，他今年客場的防禦率只有1.35，領先大聯盟群雄，排在第二名的是大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），數據為2.53。