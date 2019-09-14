MLB／本周獲頒水手成就獎 一朗先秀背向接殺美技

2019-09-14 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



鈴木一朗。 美聯社 分享 facebook 水手今天起在主場和白襪進行三連戰系列賽，同時也舉辦「一朗周」主題日，連續三天推出不同活動，明天鈴木一朗也將穿著51號球衣亮相，獲頒水手隊史成就獎。

45歲的鈴木一朗在今年水手移師日本打海外開幕戰時，宣告褪下球員身分，為了讓美國球迷也能好好向這位一代球星告別，水手安排主場倒數第二個周末，舉辦「一朗周」特別活動，今天第一天，剛好由日本後輩菊池雄星先發登板。

按照規畫，水手今天賽後將施放煙火秀，明天則發放鈴木一朗搖頭娃娃，並在賽前邀請鈴木一朗穿著水手球衣出席，領取成就獎，後天則是發送紀念T恤。

水手官方推特也放上鈴木一朗賽前在場上秀美技的短片當宣傳，現在仍和球員一起賽前熱身的他，在外野露一手背向接殺飛球，上頭寫著，「『一朗周』來了，所以一朗自然地展現他會做的事。」

鈴木一朗19年大聯盟生涯，十度入選大聯盟明星賽，更曾獲安打王、美聯MVP和新人王，被認為未來票選名人堂毫無懸念，不過由於今年季初打了兩場比賽才宣布退役，要等到2025年才能獲得提名資格。