MLB／本周獲頒水手成就獎 一朗先秀背向接殺美技

鈴木一朗。 美聯社 分享 facebook 水手今天起在主場和白襪進行三連戰系列賽,同時也舉辦「一朗周」主題日,連續三天推出不同活動,明天鈴木一朗也將穿著51號球衣亮相,獲頒水手隊史成就獎。

45歲的鈴木一朗在今年水手移師日本打海外開幕戰時,宣告褪下球員身分,為了讓美國球迷也能好好向這位一代球星告別,水手安排主場倒數第二個周末,舉辦「一朗周」特別活動,今天第一天,剛好由日本後輩菊池雄星先發登板。

按照規畫,水手今天賽後將施放煙火秀,明天則發放鈴木一朗搖頭娃娃,並在賽前邀請鈴木一朗穿著水手球衣出席,領取成就獎,後天則是發送紀念T恤。

水手官方推特也放上鈴木一朗賽前在場上秀美技的短片當宣傳,現在仍和球員一起賽前熱身的他,在外野露一手背向接殺飛球,上頭寫著,「『一朗周』來了,所以一朗自然地展現他會做的事。」

鈴木一朗19年大聯盟生涯,十度入選大聯盟明星賽,更曾獲安打王、美聯MVP和新人王,被認為未來票選名人堂毫無懸念,不過由於今年季初打了兩場比賽才宣布退役,要等到2025年才能獲得提名資格。

