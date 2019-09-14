MLB／不愛拉莫斯仍要搭 辛德賈德先發5局丟4分

2019-09-14 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



辛德賈德先發5局丟4分。 路透 分享 facebook 大都會投手辛德賈德（Noah Syndergaard）日前跟球團大吵一架，爭執原因是對捕手搭檔不滿意，但今天先發仍要與拉莫斯（Wilson Ramos）搭配，結果依舊不佳，五局丟掉四分，敗投候選人退場。

辛德賈德今天對道奇用102球投完五局，被敲五安丟掉四分，前三局力保無失分的他，在四局上碰亂流，保送後被連敲兩安丟掉一分，路克斯（Gavin Lux）再補上一發三分砲，退場時球隊以1：4落後。

辛德賈德本季不愛主力捕手拉莫斯，較想與替補捕手尼多（Tomas Nido）或李維拉（Rene Rivera）搭配，為此事槓上球團被「紐約郵報」披露，辛德賈德澄清，報導中的「暴怒」是錯誤描述，但確實與球團討論過自己搭配不同捕手時的差異。

辛德賈德的堅持不是沒有原因，今天賽前他與拉莫斯搭配的18場，防禦率高達5.09，跟尼多、李維拉搭配則是防禦率2.22，不過球團的考慮也有理由，拉莫斯本季打擊率2成95，攻擊能力可排進捕手前十名，反觀尼多打擊率2成02，李維拉打擊率2成86。

辛德賈德也改變想法，說自己跟任何一個捕手搭配都沒問題，總教練卡洛威（Mickey Callaway）則說，：「我告訴辛德賈德，打線就是會有不同捕手去接捕，他必須要知道，無論今天是什麼打線，就是要上場投球競爭。」