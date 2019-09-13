MLB／彈指曲球發威送14K 達比修有還不滿意

2019-09-13 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



分享 facebook 小熊隊日籍達比修有上半季投得跌跌撞撞，18場出賽2勝4敗、防禦率5.01，下半季找回自信，11場出賽4勝2敗、防禦率2.44，加上今天對教士六局無失分、14次三振的表現，拿下二連勝。

近兩場先發，達比修有已連續11局無失分，只讓八名打者上壘，送出21次三振，總教練麥登（Joe Maddon）表示：「他現在完全宰制球場，取得好球能力很棒，無論對上左打還是右打、球數領先或落後，都能夠三振打者、變換球速。」

擁有十種球路的達比修有，今天投的四縫線、卡特、彈指曲球、滑球、曲球都讓打者揮棒落空，但他還不滿意的說：「還不夠好，我有把對的球路丟到對的位置，不過投球機制沒那麼好，叉指球沒有到位。」

達比修有今年破紀錄的十種球路中，彈指曲球是上個月才跟金布瑞爾（Craig Kimbrel）學的，今天發揮效用，用彈指曲球對教士拿到四次揮空三振、三次站著不動三振，就是沒把這顆球打進場內過。

達比修有表示：「我以前習慣丟快速曲球，但那是韌帶重建手術以前，之後這顆球一直投不好，金布瑞爾教了我投彈指曲球，我覺得這變成我最好的球路。」

面對達比修有多變難纏的球路，打者還能做什麼？左打的隊友瑞佐（Anthony Rizzo）說：「我可能會乾脆去右打的打擊區算了。」