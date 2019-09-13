MLB／紅襪總管職缺上架 洋基副總管不排斥

2019-09-13 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基副總經理奈林（左）。 美聯社 分享 facebook 紅襪總管職缺上架，誰將接手這支豪門球隊的再造藍圖？紐約媒體將目光望向洋基副總經理奈林（Tim Naehring），全因他在球員時期曾效力紅襪八季，而他也表態不排斥投奔紅襪，若紅襪有意找他，他願意前往面試。

紅襪本季戰績慘跌，球季還沒打完，棒球執行部門總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）已經先一步丟掉飯碗，美國媒體熱烈點名接棒人選，紐約媒體也不例外，NJ.com就找上了具有紅襪背景的奈林。

「當然會考慮。」奈林不隱瞞對這項職缺的興趣，「外頭有幾支頂尖球隊，而紅襪是其中之一。」

奈林曾在1990到1997年效力紅襪，2007年起進入洋基球團工作，在2015年艾普勒（Billy Eppler）轉往天使擔任總經理後，奈林接手他的位置，成為總經理凱許曼（Brian Cashman）的副手。

唐布洛斯基本周一丟掉飯碗時，奈林正好隨隊來到波士頓，但他說並未耳聞任何消息，不清楚紅襪是否對自己有興趣。奈林表示，若紅襪有意找他，他也願意前往接受面試，但是否轉換工作城市還有許多需要考慮的。

他說：「我家裡還有小孩，我女兒周二剛滿15歲，我兒子也馬上要12歲了，過去也曾有球隊來電，詢問我是否願意去面試，我沒有去，不是因為我個人，而是因為對家庭的承諾。」