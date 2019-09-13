MLB／歸隊二人傷三人 洋基傷兵詛咒還沒完

2019-09-13 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



哈普進傷兵。 美聯社 分享 facebook 洋基傷兵名單似乎永遠無法減少，總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前才宣布，塞佛里諾（Luis Severino）與史丹頓（Giancarlo Stanton）將在台灣時間18日對天使之戰歸隊，今天對老虎的雙重賽又出現三名傷兵。

英卡納西恩（Edwin Encarnacion）在今天對老虎隊雙重賽首戰因左腹斜肌拉傷退場，將送往紐約接受檢查，同行的還有同場先發的投手哈普（J.A. Happ），投完4.2局後因肱二頭肌肌腱炎也要回紐約，布恩表示，這傷勢困擾哈普一陣子，但教練團仍認為他今天能先發。

捕手桑契斯（Gary Sanchez）則在第二戰因左腹股溝緊繃提前退場，由東岡凱爾（Kyle Higashioka）替補上陣，桑契斯7月時才因左腹股溝拉傷而缺席16場比賽。

兩大主力歸隊仍是好消息，25歲的塞佛里諾本季首度先發訂在18日，先前因左肩旋轉肌發炎及背闊肌二級拉傷缺陣，在小聯盟三場復健賽後復出，布恩表示：「他已經差不多了，就差點銳利度，但我們可以說他感覺很好，能夠上場主宰比賽。」

史丹頓本季打了九場，就因右膝後十字韌帶拉傷而在春訓基地復健，接受打擊、守備、全力衝刺等測試，這周末將在指導聯盟出賽，沒意外18日將回到大聯盟擔任先發外野手，布恩表示：「他接受很多實戰投打練習，我想他已經累積不少打席。」

在塞佛里諾歸隊後，洋基加上原有的派克斯頓（James Paxton）、田中將大、杰曼（Domingo German）、沙巴西亞（CC Sabathia）以及哈普，先發輪值有些爆滿，杰曼原本可能是雙先發的人選，但哈普受傷後又出現變數。