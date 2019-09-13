MLB／達比修有14K無失分 63勝並列亞洲勝投第六

2019-09-13 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小熊隊日籍投手達比修有今天對上教士，先發六局狂飆14次三振，無失分，本季第200K達標，而且因小熊4：1獲勝拿下本季第六勝，個人生涯第63勝，追平岩隈久志並列亞洲勝投榜第六。

達比修有K暈教士打者，前兩局都三上三下，第二局甚至連飆三K，直到三局下才被投手拉梅特（Dinelson Lamet）敲出安打，四局再度三上三下，最後兩局遇亂流，五局投出兩次四壞、六局開局就被敲出三壘安打，但也都用三振抓下出局數。

達比修有用110球送出本季新高的14次三振，也是小熊隊本季最多，距離個人生涯單場三振紀錄僅差1K，第五局對艾倫（Austin Allen）送出的三振是本季第200K，全場僅被打到六球，形成兩支安打，另外送出兩次四壞讓對手上壘。

小熊則在首局靠著布萊恩（Kris Bryant）的高飛犧牲打先得分，四局上哈普（Ian Happ）在二三壘有人時的安打帶有兩分打點，擴大領先。

達比修有生涯第四度拿下單季200K，與野茂英雄並列日籍投手最多，拿下本季第六勝後也在亞洲勝投榜追上岩隈久志，距離第五名的台灣投手王建民還差五勝。

這場勝利也讓小熊隊維持季後賽機會，與剛擊敗馬林魚拿下七連勝的釀酒人並列國聯外卡第二，達比修有是小熊隊近八場第一個投滿六局的先發投手，稍微舒緩了牛棚前七場合計投了28.1局的壓力。