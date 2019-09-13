MLB／連兩年逃不過手術 大谷翔平膝蓋動刀本季報銷

2019-09-13 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



天使「二刀流」大谷翔平的大聯盟生涯前兩季，確定都逃不過手術，球團今天發布新聞稿，宣布他的左膝動刀，預計缺席8到12周，本季提前報銷。

大谷翔平去年才因手肘韌帶撕裂，球季結束後進行TJ韌帶置換手術，本季「封印」投手身分，今天再度傳來動刀消息，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，「大谷翔平將在周五於洛杉磯進行左膝髌骨手術，完整復健時間約需8到12周。」大谷本季並未因為膝蓋問題缺席比賽，消息來得突然，令各界詫異。

艾普勒隨後召開記者會，一一面對提問，他指出大谷的膝蓋問題是先天的，但他本人與球團都是在今年2月的MRI核磁共振檢查後才知情，他的打擊並未受到影響，球團原本打算讓他先完成TJ手術的復健課表，球季後再動刀，但在大谷的投球復健進度進展到球速83到86哩後，偶發性的疼痛開始成為問題，大谷不得不在此時決定停下投球復健，先進行手術。

去年為大谷進行TJ手術的醫生埃拉特切（Neal ElAttrache），此次也將在他的膝蓋手術中執刀；艾普勒指出，大谷將在2到3周後恢復手臂運動，慢慢重啟投手復健，他在8到12周的復健結束後就可揮棒，但他將先專注在TJ手術後的復健課表上，預計能在今年底前完成所有復健，明年健康的「投手大谷」回歸不受影響。

當地媒體也提到，大谷在昨天決定動刀，隨後就在比賽中敲出全壘打，而去年他被告知需要進行TJ手術時，當晚就敲出雙響砲。

大谷翔平的2019年賽季確定提早落幕，本季留下打者出賽106場，累積384打數敲出110安打、62打點、18支全壘打，打擊率2成86。