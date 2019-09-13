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MLB／洋基王牌塞維里諾將歸隊 季後賽添生力軍

2019-09-13 05:46中央社 紐約12日專電

洋基王牌投手塞維里諾力。 美聯社
洋基王牌投手塞維里諾力。 美聯社
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美國職棒大聯盟紐約洋基積極備戰季後賽，今天宣布因傷缺陣近整季的王牌投手塞維里諾將復出，預定下週主場先發迎戰洛杉磯天使隊，殘缺的先發輪值找回一塊重要拼圖。

洋基本季傷兵累累，戰績仍傲視大聯盟，幾乎篤定打進季後賽。除了塞維里諾（Luis Severino），傷病纏身的強棒史丹頓（Giancarlo Stanton）、後援投手貝坦塞斯（Dellin Betances）季末也有望復出，一同為季後賽暖身。

25歲的塞維里諾曾兩度入選明星賽，上季戰績19勝8敗，防禦率3.39。今年2月與洋基簽下4年4000萬美元延長合約後，塞維里諾春訓時右肩旋轉肌群發炎，背闊肌接著拉傷，開季以來未曾在大聯盟出賽。

塞維里諾夏季持續隨隊復健，傷勢日漸好轉，9月投入小聯盟復健賽，出賽3場，昨晚先發主投3.2局，被敲5支安打，掉4分（責失1分），三振4次，沒有保送，通過歸隊前最後考驗。

洋基今天賽前宣布，塞維里諾明天將在多倫多與球隊會合，預定17日洋基重返主場時先發面對天使隊。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，塞維里諾近兩個月身體狀態不錯，球威仍在，球路只要更犀利且保持穩定，便能完全恢復身手。他預期，例行賽季結束前塞維里諾可先發主投3場比賽。

塞維里諾缺陣期間，海爾曼（Domingo German）適時彌補洋基先發輪值缺口，本季戰績17勝4敗，防禦率4.21。儘管如此，洋基本季仍仿效同區的坦帕灣光芒隊，多次使用後援投手先發打車輪戰。

塞維里諾歸隊後，洋基季後賽先發輪值人手更充裕，除海爾曼外，還包括田中將大、派克斯頓（JamesPaxton）、哈普（J.A. Happ）與甫脫離10天傷兵名單的沙巴西亞（CC Sabathia）。

洋基征戰季後賽另一利多是史丹頓有望重返打線。

史丹頓上季38轟、100分打點領先全隊，本季因左肱二頭肌拉傷、右膝扭傷多次進出傷兵名單，開季以來僅出賽9場。史丹頓近期在洋基訓練基地復健，練習打擊與守備外也開始全速跑壘，下週有機會與塞維里諾在紐約同場出戰。

史丹頓大聯盟沙巴西亞田中將大
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