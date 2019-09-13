把強權模式複製貼上 打造王朝有這麼容易嗎？

大聯盟球季來到了九月，就在球季進入到倒數計時階段，除了季後賽門票將獎入誰家之外，另外準備提早放假的球隊，未來佈局將如何走，在距離球季結束還剩下的三個星期裡，將可看到一些端倪。

紅襪隊贏得去年世界大賽冠軍餘溫還在，如今離季後賽越來越遠，同一套封王模式複製貼上可行嗎？ 美聯社 分享 facebook

上周最令人驚訝的新聞，就屬紅襪隊無預警開除總管唐布勞斯基(Dave Dombrowski)。令外界不解的是，他自2015球季中接手以來，紅襪可說是戰績輝煌，不僅連續三季都拿下美聯東區冠軍，且於去年達成贏得世界大賽冠軍使命，也因如此，唐布勞斯基贏得上季年度最佳行政人員殊榮。孰不知，就在紅襪隊贏得總冠軍的10個月以後，唐布勞斯基竟慘遭紅襪球團解僱，球界譁然。至今紅襪球團仍未出面解釋原因。而唐布勞斯基成為紅襪隊過去10年裡所僱用第四位總管，可見紅襪對於總管的淘汰率之高，乃是罕見。

不過，汰舊換新，重建、淘汰、選秀、培養乃是職業運動固定的生態輪迴，每當到了球季尾端，也多半是球團事務人員合約到期之日，因此人事更動再所難免，只是就連戰功彪炳的唐布勞斯基由難逃魚池之殃，可說是前所未及。根據媒體報導，費城人、大都會、白襪、水手與光芒等球隊，已對於球隊內部作出不少人員更動，尤其是在球探與球員培養系統方面，不少球隊已開始改組，而相信在這個冬天大聯盟內會掀起一波不小變動。

正當紅襪球團大動作改朝換代時，道奇與太空人兩支球團分別在所屬聯盟大殺四方，不難發現過去這兩支強權的幕後策劃者，如今都在新東家另闢戰場，進行一場世代交替的換血工程。

紅襪隊贏得總冠軍的10個月以後，唐布勞斯基竟慘遭紅襪球團解僱，球界譁然。 美聯社 分享 facebook

金鶯總管埃莉亞斯(Mike Elias)與巨人總管贊地(Farhan Zaidi)過去分別擔任過太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)與道奇總管佛萊德曼(Andrew Friedman)的副手，在職期間為現今這兩支大聯盟王者級球隊，打造出優良隊型與經營出永續的農場，建構出不朽王朝，特別是過去戰績一直都屬前半端的道奇，在贊地與佛萊德曼運籌帷幄之下，不僅能夠幫助道奇持續在國聯西區稱霸，並且在此期間還可以提升道奇農場深度至全大聯盟前10大，可說是難能可貴！

熟悉選秀的都知道，戰績好的隊伍往往都只能在後半段挑選選手，如果沒有強大的球探與球員培養系統，是很難在選秀後半找到未經發掘的璞玉，可是道奇在近年來就可以在茫茫人海中發現不少十分有潛力球員。就拿近日剛剛登上大聯盟且揮出生涯首轟新秀游擊手路克斯(Gavin Lux)為例，就是道奇在2016年首輪第20順位選進來的大物。此外，近期開始擔任主戰捕手的史密斯(Will Smith)與王牌重擔的布勒(Walker Buehler)都分別是2016與2015選秀會時在首輪後段被道奇選進的好手。由此可見，道奇過去幾年在球探系統的經營乃是費盡苦心。

至於埃莉亞斯則是在服務太空人期間為球隊選進不少頂級新秀，也同時為太空人建構出一流農場，因此被金鶯隊所青睞，延攬為總管。根據媒體報導，埃莉亞斯與贊地都不約而同，在最近大動作對金鶯與巨人球團的探和農場系統人員進行撤換，試圖複製起太空人與道奇勝利模式。

有道是，一朝天子，一朝臣，埃莉亞斯與贊地之所以大舉變動金鶯與巨人隊的球隊人事，無非是想用自己的人馬為自己效力，此舉在大聯盟乃是司空見慣，並非罕見。可是，他們試圖複製道奇，或是太空人模式並在新東家貼上，是否就可如法炮製，打造出一代強權，其可行度就十分值得討論。

埃莉亞斯在服務太空人期間為球隊選進不少頂級新秀，因此被金鶯隊所青睞延攬為總管，但他能複製成功嗎？ 美聯社 分享 facebook

近年來不少球隊曾想追隨太空人與道奇腳步，可是如今依舊在低檔迴盪，畢竟每支球隊經營文化都有所不同，太空人與道奇過去經營模式雖看似無懈可擊，但總管們能否說服經營者，並且取得絕對授權與充分信任那又是另一回事，因為既然連強如紅襪的唐布勞斯基都被無預警撤換，那麼巨人與金鶯是否有耐心的期望贊地與埃莉亞斯重現當初在道奇與太空人魔法，儼然是未來值得觀察重點。