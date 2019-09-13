親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

MLB／連兩年逃不過手術 大谷翔平膝蓋動刀本季報銷

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

運動筆記【心得】開學啦！SEIKOSuperRunner城市路跑賽2019 ZEPRO CITY RUN 城市路跑-台中場賽事回顧
健行筆記Fun Life 療癒、放空，超紓壓！公園近郊拈花惹草抓蟲去＠中埔山福州山步道
NBA精彩演出- Tomas Satoransky 單場13助攻 (9月11日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月11日)

把強權模式複製貼上 打造王朝有這麼容易嗎？

2019-09-13 07:00Dennis

大聯盟球季來到了九月，就在球季進入到倒數計時階段，除了季後賽門票將獎入誰家之外，另外準備提早放假的球隊，未來佈局將如何走，在距離球季結束還剩下的三個星期裡，將可看到一些端倪。

紅襪隊贏得去年世界大賽冠軍餘溫還在，如今離季後賽越來越遠，同一套封王模式複製貼上...
紅襪隊贏得去年世界大賽冠軍餘溫還在，如今離季後賽越來越遠，同一套封王模式複製貼上可行嗎？ 美聯社
分享

上周最令人驚訝的新聞，就屬紅襪隊無預警開除總管唐布勞斯基(Dave Dombrowski)。令外界不解的是，他自2015球季中接手以來，紅襪可說是戰績輝煌，不僅連續三季都拿下美聯東區冠軍，且於去年達成贏得世界大賽冠軍使命，也因如此，唐布勞斯基贏得上季年度最佳行政人員殊榮。孰不知，就在紅襪隊贏得總冠軍的10個月以後，唐布勞斯基竟慘遭紅襪球團解僱，球界譁然。至今紅襪球團仍未出面解釋原因。而唐布勞斯基成為紅襪隊過去10年裡所僱用第四位總管，可見紅襪對於總管的淘汰率之高，乃是罕見。

不過，汰舊換新，重建、淘汰、選秀、培養乃是職業運動固定的生態輪迴，每當到了球季尾端，也多半是球團事務人員合約到期之日，因此人事更動再所難免，只是就連戰功彪炳的唐布勞斯基由難逃魚池之殃，可說是前所未及。根據媒體報導，費城人、大都會、白襪、水手與光芒等球隊，已對於球隊內部作出不少人員更動，尤其是在球探與球員培養系統方面，不少球隊已開始改組，而相信在這個冬天大聯盟內會掀起一波不小變動。

正當紅襪球團大動作改朝換代時，道奇與太空人兩支球團分別在所屬聯盟大殺四方，不難發現過去這兩支強權的幕後策劃者，如今都在新東家另闢戰場，進行一場世代交替的換血工程。

紅襪隊贏得總冠軍的10個月以後，唐布勞斯基竟慘遭紅襪球團解僱，球界譁然。 美聯社
紅襪隊贏得總冠軍的10個月以後，唐布勞斯基竟慘遭紅襪球團解僱，球界譁然。 美聯社
分享

金鶯總管埃莉亞斯(Mike Elias)與巨人總管贊地(Farhan Zaidi)過去分別擔任過太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)與道奇總管佛萊德曼(Andrew Friedman)的副手，在職期間為現今這兩支大聯盟王者級球隊，打造出優良隊型與經營出永續的農場，建構出不朽王朝，特別是過去戰績一直都屬前半端的道奇，在贊地與佛萊德曼運籌帷幄之下，不僅能夠幫助道奇持續在國聯西區稱霸，並且在此期間還可以提升道奇農場深度至全大聯盟前10大，可說是難能可貴！

熟悉選秀的都知道，戰績好的隊伍往往都只能在後半段挑選選手，如果沒有強大的球探與球員培養系統，是很難在選秀後半找到未經發掘的璞玉，可是道奇在近年來就可以在茫茫人海中發現不少十分有潛力球員。就拿近日剛剛登上大聯盟且揮出生涯首轟新秀游擊手路克斯(Gavin Lux)為例，就是道奇在2016年首輪第20順位選進來的大物。此外，近期開始擔任主戰捕手的史密斯(Will Smith)與王牌重擔的布勒(Walker Buehler)都分別是2016與2015選秀會時在首輪後段被道奇選進的好手。由此可見，道奇過去幾年在球探系統的經營乃是費盡苦心。

至於埃莉亞斯則是在服務太空人期間為球隊選進不少頂級新秀，也同時為太空人建構出一流農場，因此被金鶯隊所青睞，延攬為總管。根據媒體報導，埃莉亞斯與贊地都不約而同，在最近大動作對金鶯與巨人球團的探和農場系統人員進行撤換，試圖複製起太空人與道奇勝利模式。

有道是，一朝天子，一朝臣，埃莉亞斯與贊地之所以大舉變動金鶯與巨人隊的球隊人事，無非是想用自己的人馬為自己效力，此舉在大聯盟乃是司空見慣，並非罕見。可是，他們試圖複製道奇，或是太空人模式並在新東家貼上，是否就可如法炮製，打造出一代強權，其可行度就十分值得討論。

埃莉亞斯在服務太空人期間為球隊選進不少頂級新秀，因此被金鶯隊所青睞延攬為總管，但...
埃莉亞斯在服務太空人期間為球隊選進不少頂級新秀，因此被金鶯隊所青睞延攬為總管，但他能複製成功嗎？ 美聯社
分享

近年來不少球隊曾想追隨太空人與道奇腳步，可是如今依舊在低檔迴盪，畢竟每支球隊經營文化都有所不同，太空人與道奇過去經營模式雖看似無懈可擊，但總管們能否說服經營者，並且取得絕對授權與充分信任那又是另一回事，因為既然連強如紅襪的唐布勞斯基都被無預警撤換，那麼巨人與金鶯是否有耐心的期望贊地與埃莉亞斯重現當初在道奇與太空人魔法，儼然是未來值得觀察重點。

太空人寒假連戰東區

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

MLB／2台將好表現 張育成敲生涯首二壘打

2019-09-13 00:32

MLB／達比修有14K無失分 63勝並列亞洲勝投第六

2019-09-13 08:00

MLB／連兩年逃不過手術 大谷翔平膝蓋動刀本季報銷

2019-09-13 07:59

MLB／欣賞大谷打球態度 張育成：他很積極出棒

2019-09-12 14:38

MLB／今日戰績表 凱柯奪勝投勇士分區封王M8

2019-09-12 13:24

MLB／張育成橫叉劈腿暖身影片爆紅 美球迷驚呆

2019-09-12 12:47

MLB／張育成再收初體驗 大聯盟首支二壘安出爐

2019-09-12 11:36

MLB／轟破紀錄第6106轟 金鶯維拉球棒進名人堂

2019-09-12 10:43

MLB／陳偉殷1.1局無失分 馬林魚9上輸給兩分砲

2019-09-12 10:19

MLB／柯拉飯碗保不保？紅襪掛保證明年還是他

2019-09-12 08:09

MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

MLB／道奇西區7連霸 「全力在季後賽拚出11勝」

2019-09-12 00:03

MiLB／鄭浩均加盟道奇 已赴美投入秋訓

2019-09-11 18:19

MLB／先發打線6人3安猛打 運動家21分狂電太空人

2019-09-11 16:05

MLB／6轟卻栽給百敗老虎 紐郵虧洋基輸得難看

2019-09-11 14:44

MLB／秀國旗力挺張育成 台灣球迷每局起立致敬

2019-09-11 13:42

MLB／張育成對天使4支1 岳父面前連2場敲安

2019-09-11 13:31

MLB／今日戰績表 道奇勝金鶯奪下國聯首張季後賽門票

2019-09-11 12:11

MLB／葉力奇自打球本季報銷 無緣爭全壘打王

2019-09-11 11:34

MLB／席格雙響助道奇封王 國聯西區7連霸

2019-09-11 10:06

MLB／若馬丁利走人誰接馬林魚？波沙達被點名

2019-09-11 08:55

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00
看更多

熱門文章

MLB／張育成橫叉劈腿暖身影片爆紅 美球迷驚呆

2019-09-12 12:47

世籃賽／美國隊兵敗世界盃 創5項難堪紀錄

2019-09-12 12:39

MLB／張育成再收初體驗 大聯盟首支二壘安出爐

2019-09-12 11:36

世籃賽／13年來首敗 法國隊粉碎「美」夢闖4強

2019-09-12 00:15

世籃賽／首節就輸25分 美國不敵塞爾維亞改寫最差戰績

2019-09-12 21:11

NBA／籃網球員盼高層出手 普林斯：他還是那個安東尼

2019-09-12 10:48

亞錦賽／中華隊歷屆4冠 難以擺脫日韓糾纏

2019-09-12 08:59

世籃賽／16隊確定打奧運資格賽 爭取最後4名額

2019-09-12 14:00

世籃賽／避免傷勢加劇 美國史馬特不打剩下兩場

2019-09-12 08:10

NBA／分享指導女兒球隊惹議 布萊恩澄清絕無點名批評

2019-09-12 13:27

MLB／陳偉殷1.1局無失分 馬林魚9上輸給兩分砲

2019-09-12 10:19

NBA／重返機會終來臨？傳活塞最有機會簽下強森

2019-09-12 10:36

日職／9月首安才出爐 王柏融戰樂天又坐板凳

2019-09-12 16:39

世籃賽／美國再次刷新黑歷史 東奧勢必討回尊嚴

2019-09-13 01:35

NBA／執教詹皇、AD 湖人主帥：是挑戰也期待

2019-09-12 10:16

MLB／轟破紀錄第6106轟 金鶯維拉球棒進名人堂

2019-09-12 10:43

世籃賽／西班牙、法國歐洲最佳 8隊鎖定奧運門票

2019-09-12 10:37

美網／納達爾扛票房 男單決賽進場觀眾破紀錄

2019-09-12 14:59

NBA／騎士老牌播報員猝逝 詹姆斯、洛夫等人同表哀悼

2019-09-12 10:45

世籃賽／黑馬之旅落幕 捷克主帥：會銘記這很棒的夏天

2019-09-12 10:47

NBA／不再冠名球館 熱火：美航仍是大家庭一員

2019-09-12 08:28

MLB／今日戰績表 凱柯奪勝投勇士分區封王M8

2019-09-12 13:24

中職／紐維拉6局無失分+老將2轟 兄弟9：3勝猿

2019-09-12 22:25

MLB／欣賞大谷打球態度 張育成：他很積極出棒

2019-09-12 14:38

美網／女單新科冠軍喊話 德瑞克回應恭賀

2019-09-12 16:52

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

日職／對羅德僅投1.1局吞敗 張奕被降二軍

2019-09-12 15:14

中職／兄弟「智勝」轟 賞猿4連敗

2019-09-13 00:22

MLB／2台將好表現 張育成敲生涯首二壘打

2019-09-13 00:32

世籃賽／美國首次跌落6名外 改寫最差名次

2019-09-13 00:29

中職／猿隊首輪新秀蘇俊璋初登板 投1局挨2分砲

2019-09-12 21:54

把強權模式複製貼上 打造王朝有這麼容易嗎？

2019-09-13 07:00

世籃賽／強碰「無敵艦隊」 澳洲想復仇

2019-09-13 00:26

空手道／與教練達協議 文姿云東京公開賽奪銀甩低潮

2019-09-12 18:00

MLB／連兩年逃不過手術 大谷翔平膝蓋動刀本季報銷

2019-09-13 07:59

空手道／獲個人肖像信用卡 文姿云要裱匡給小孩看

2019-09-12 16:54

桌球／台北青少年公開賽 12國200選手同場較勁

2019-09-12 20:05

排球／亞洲女排邀請賽14日開打 4國5隊爭金盃

2019-09-12 16:17

企排／就是不服氣 陳菀婷重返賽場喊拚雙料冠軍

2019-09-12 14:32

PGA／獲年度最佳球員獎 麥克羅伊：已期待下個賽季

2019-09-12 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top