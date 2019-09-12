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MLB／欣賞大谷打球態度 張育成：他很積極出棒

2019-09-12 14:38中央社 洛杉磯11日專電

張育成近來表現火燙。 中央社
張育成近來表現火燙。 中央社
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美國職棒克里夫蘭印地安人3連勝洛杉磯天使，台灣好手張育成連3場敲安，今天生涯首支二壘安打出爐；賽後受訪，談到第一次與日籍球星大谷翔平同場比賽的心得。

24歲的張育成是大聯盟新鮮人，8月25日生涯首支一壘安打、三壘安打出爐，9月9日敲出首支全壘打，都很有紀念意義，球隊也貼心把首安、首轟球留下來，交給張育成帶回家珍藏。

今天晚間印地安人4比3獲勝，系列賽無情橫掃天使，張育成擔任第9棒、三壘手，4打數1支安打。這支安打是從密道頓（Keynan Middleton）手中敲出的二壘安打。

大聯盟生涯的幾個「第一次」逐一湊齊，不過張育成並不在意，賽後記者告知的時候才恍然發現：「這是第一支二壘安打嗎？我不知道。」

張育成說，「在場上比賽沒有想太多，只是想要把球打強勁而已，不會去想太多」，以後還有很多其他的「第一次」會發生，「看緣分就好，自由發揮」。

大聯盟舞台競爭激烈，選手的心理素質更顯重要，張育成強調，保持心態「乾淨」很重要，摒除負面的雜念，放開來打才會有好的結果。

張育成在3連戰的首場敲出全壘打，生涯第一支，今天生涯首支二壘安打也出爐；大谷翔平今天開轟，本季第18號全壘打。

兩人年紀相近，大谷翔平比張育成大一歲，但歷年從沒對戰過，這次在天使主場3場比賽是張育成與大谷的首次同場比賽，台灣、日本兩國的頂尖打者同場較勁。

他提到，很欣賞大谷翔平的打擊態度。張育成說：「他很積極出棒。我個人比較會想太多，想要把球看準一點再打，就忘掉積極出棒這件事。我看到大谷，幾乎每一顆球都準備好要攻擊，我很欣賞這一點。」

張育成本季累計出賽17場，49打數敲11安打，二壘打、三壘打、全壘打各1支，打擊率2成24。

印地安人這次客場出征5勝1敗作收，今天賽後，全隊連夜搭飛機回克里夫蘭，為爭取季後賽資格打拚，迎接關鍵的對明尼蘇達雙城3連戰。

張育成大谷翔平
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