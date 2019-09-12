MLB／張育成橫叉劈腿暖身影片爆紅 美球迷驚呆了

2019-09-12 12:47 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



Can we talk about this? pic.twitter.com/DmdfbQB1ci — Cleveland Indians (@Indians) September 11, 2019

台灣棒球好手張育成，自8月下旬重返印地安人大聯盟之後，穩定的表現，使得他經常以先發出賽，尤其近三戰均有安打表現，包括前天一支三分砲演出，一時之間引起注目，成為球隊取得對天使3連勝的要角之一。印地安人目前在美聯中區落後龍頭雙城4場勝差，仍有極大機會爭取季後賽門票，場場都是關鍵，也令球隊及球迷均期待張育成的表現。

有趣的是，昨天印地安人在官方推特釋出一段張育成賽前熱身運動的短視頻，張育成以橫叉劈腿且彎腰貼地動作，來做他的暖身工作，並留言「我們可以討論一下這嗎？」看得美國球迷驚呼連連，有超過12.5萬人觀看，2000人按讚，還有多達兩、三百粉絲留言，都是表達對張育成身體柔軟程度不可思議，「太柔軟了，他是怎麼做到的？」、「他還單身嗎？」有趣的留言，都讓張育成一時之間引起極大討論。

連大聯盟官方報導趣聞「CUT4」，也還和印地安人推特小編有一段精采對話，令人發笑。CUT4先是說，「看這段影片讓我們背都痛了，但卻還是目不轉的盯著。」印地安人小編則回應，「所以你們的背現在還在痛嗎？」CUT4則再說，「沒錯！」印地安人小編再回了一句，「請接受我們慰問之意！」CUT4最後說了，「這一切都值得。」

這顯見張育成的劈腿熱身動作，真的是相當特殊，或許張育成有機會登上「CUT4」網站。