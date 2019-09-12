MLB／張育成再收初體驗 大聯盟首支二壘安出爐

2019-09-12 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



張育成。 資料照(美聯社) 分享 facebook 效力印地安人的旅美台將張育成，持續在大聯盟感受初體驗，今天對天使之戰在第六局敲出二壘安打，是他在大聯盟生涯首支二壘安打，印地安人終場以4：3險勝天使，完成客場三連戰橫掃。

印地安人在系列賽先取兩勝後，今天尋求橫掃天使，開賽就靠桑塔納（Carlos Santana）的陽春砲先馳得點，第二局追加3分，包括林多（Francisco Lindor）的兩分砲，全場4分都在前兩局就收進口袋。

張育成此役擔任先發第九棒、三壘手，前兩打席分別以飛球出局和三振無功而返，第六局在一人出局後站上打擊區，一開始就以2好0壞球數落後的情況下，纏鬥8球，最終將一記96.2哩的直球掃向右外野，張育成跑出二壘安打，一棒進占得點圈，但接下來兩棒都敲出飛球出局，印地安人無法進一步擴大領先。

張育成在第八局的打席敲成游擊方向滾地球，形成雙殺，總計此役4打數敲出1安打，打擊率2成24，他先在8月26日開張三壘安打、9月10日敲出首轟後，今天迎來生涯首支二壘安打。

天使「二刀流」大谷翔平，在第五局敲出陽春砲、本季第18轟，卡洪（Kole Calhoun）在第八局補上陽春砲，將兩隊差距追近到一分差，距離逆轉仍差一步。