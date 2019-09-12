MLB／轟破紀錄第6106轟 金鶯維拉球棒進名人堂

2019-09-12 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



轟破紀錄第6106轟，金鶯維拉球棒進名人堂。 路透 分享 facebook

美國時間9月11日晚間9時15分，一項大聯盟新紀錄誕生，金鶯開路先鋒維拉（Jonathan Villar）敲出三分砲，成為大聯盟本季第6106支全壘打，超越2017年的6105轟，這也是大聯盟逾百年歷史中，僅有的兩個6000轟球季。

金鶯今天以7：3收拾已經取得國聯西區王座的道奇，致勝英雄正是在第七局敲出三分砲的維拉，這支全壘打將2：2平手局面改寫為5：2，金鶯取得領先直到終場。

維拉的本季第21轟，為大聯盟書寫新紀錄，確定今年的全壘打產量超越2017年，他的開轟球棒將進入名人堂，維拉對此也感到興奮，「這太不可思議了，我今晚應該會睡不著。」而現在距離例行賽落幕還有18天，這項數字將繼續推向新高。

攤開各月份全壘打分布，30隊在5月共產出1136轟，才剛刷新2017年8月的1119轟大聯盟紀錄，隨後在6月就以1142轟改寫，8月再度以1228轟翻新紀錄；此外，今年賽季的全部完整月份（4月到8月），全數都產出超過1000轟，也是大聯盟首見，以5個1000轟月份超越2017年的4個。

被戲稱為「彈力球年」的一季，大聯盟誕生不少瘋狂紀錄，水手開季起連續20場敲出全壘打，大幅改寫2002年由印地安人保持的14場，洋基連續31場開轟，改寫原先的27場舊紀錄，單季團隊全壘打紀錄原為去年洋基的267轟，目前洋基與雙城都早已超越這個數字。