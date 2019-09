MLB／轟破紀錄第6106轟 金鶯維拉球棒進名人堂

轟破紀錄第6106轟,金鶯維拉球棒進名人堂。 路透 分享 facebook

美國時間9月11日晚間9時15分,一項大聯盟新紀錄誕生,金鶯開路先鋒維拉(Jonathan Villar)敲出三分砲,成為大聯盟本季第6106支全壘打,超越2017年的6105轟,這也是大聯盟逾百年歷史中,僅有的兩個6000轟球季。

金鶯今天以7:3收拾已經取得國聯西區王座的道奇,致勝英雄正是在第七局敲出三分砲的維拉,這支全壘打將2:2平手局面改寫為5:2,金鶯取得領先直到終場。

維拉的本季第21轟,為大聯盟書寫新紀錄,確定今年的全壘打產量超越2017年,他的開轟球棒將進入名人堂,維拉對此也感到興奮,「這太不可思議了,我今晚應該會睡不著。」而現在距離例行賽落幕還有18天,這項數字將繼續推向新高。

攤開各月份全壘打分布,30隊在5月共產出1136轟,才剛刷新2017年8月的1119轟大聯盟紀錄,隨後在6月就以1142轟改寫,8月再度以1228轟翻新紀錄;此外,今年賽季的全部完整月份(4月到8月),全數都產出超過1000轟,也是大聯盟首見,以5個1000轟月份超越2017年的4個。

被戲稱為「彈力球年」的一季,大聯盟誕生不少瘋狂紀錄,水手開季起連續20場敲出全壘打,大幅改寫2002年由印地安人保持的14場,洋基連續31場開轟,改寫原先的27場舊紀錄,單季團隊全壘打紀錄原為去年洋基的267轟,目前洋基與雙城都早已超越這個數字。

Jonathan Villar’s 3-run HR tonight is the 6,106th home run in the MLB this season.



*The most HR in a season in MLB history.*



There are still 18 days left in the regular season.



(Via @Orioles) pic.twitter.com/YlUQRq1M2R