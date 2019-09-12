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MLB／柯拉飯碗保不保？紅襪掛保證明年還是他

2019-09-12 08:09聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

紅襪總教練柯拉。 歐新社
紅襪總教練柯拉。 歐新社
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球季還沒打完，紅襪棒球執行部門總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）先在周一丟了飯碗，總教練柯拉（Alex Cora）會不會是下一個遭清算的對象？他暫時可以鬆一口氣，紅襪CEO甘乃迪（Sam Kennedy）已表態，柯拉2020年仍會是這支球隊的總教練。

紅襪今年戰績不如預期，衛冕冠軍的光環盡失，早已確定美聯東區爭冠無望，在外卡之爭也落後九場，幾乎確定今年沒有10月大賽可打，紅襪高層忍無可忍，已在周一賽後炒唐布洛斯基魷魚。

外界好奇，柯拉會不會是下一個丟掉飯碗的人？甘乃迪接受電台訪問回應，「老闆亨利（John Henry）、維納（Tom Werner）和我，昨天找柯拉和幾位球員聊了很長一段時間，我們都表達了對柯拉的信心與支持，也認為他把工作做得很好，他擁有所有你希望在總教練身上看到的特質，我知道他會繼續做好工作，帶領這支球隊前進。」

此外，唐布洛斯基下台隔天，紅襪就找來「老爹」歐提茲（David Ortiz）擔任開球嘉賓，被媒體質疑為轉移焦點，甘乃迪也對此回應：「我能理解這些猜測，懷疑我們試著轉移注意力，但我能保證絕對不是這麼一回事。」

甘乃迪表示，會找歐提茲在周二開球，「只是因為歐提茲希望是那天，我們發出了邀請，而他在幾天前決定了日期。」他說：「希望人們可以理解，我們沒有任何轉移焦點的意圖。」

紅襪歐提茲
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