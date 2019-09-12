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防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00蔡政益

今年國聯塞揚獎競爭異常激烈，目前並沒有一位各項數據都明顯宰制的投手，因此誰會拿下這個獎，誰也說不準。儘管如此，現階段話題大多圍繞在薛則(Max Scherzer)、狄葛隆(Jacob deGrom)、柳賢振、克蕭(Clayton Kershaw)和布勒(Walker Buehler)等人身上，反倒是9月9日時在勝投、三振、投球局數都高居第一的「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)較不被看好。其主因在於史特拉斯堡的防禦率3.50較不為人所接受，但除此之外他的各項數據其實沒什麼好挑的，若現在就投票，他絕對值得一座塞揚獎。

國民先發投手史特拉斯堡本季未獲太多關注，但他至今已默默地拿下16勝，寫下生涯新高...
國民先發投手史特拉斯堡本季未獲太多關注，但他至今已默默地拿下16勝，寫下生涯新高，他過去曾有3季拿下15勝。 美聯社
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史特拉斯堡目前繳出16勝6敗、3.50防禦率、222三振、185局的成績，9月9日他在傳統投手三冠王數據上就取得其中兩項的領先，且投球局數可說是除了三項傳統數據外最被看重的第四項數據，他也取得領先，直到9月10日才在三振和局數上分別被狄葛隆和邦賈納(Madison Bumgarner)超越。儘管他的3.50防禦率較高，但他仍在塞揚預測指數(Cy Young Predictor)中位居第二(9月10日時還是第一)，以133.3的分數小輸布勒的135.2。照理說他應該要是塞揚獎呼聲相當高的投手，但卻在討論聲中被埋沒。

此外賭盤也不怎麼看好史特拉斯堡，根據BetOnline網站 9月2日的賭盤，國聯塞揚獎最被看好的還是目前的防禦率王柳賢振，其次是國聯WAR值最高的薛則，史特拉斯堡則居第三。

自從2010年赫南德茲(Felix Hernandez)以13勝12敗、2.27防禦率的成績拿下美聯塞揚獎後，已證明勝投不再是塞揚獎的最大考量，去年狄葛隆甚至10勝就能拿塞揚。當然這並不代表勝投不再被重視，2016年波瑟羅(Rick Porcello)以22勝4敗這漂亮的勝場數與勝率擊敗韋蘭德(Justin Verlander)拿下塞揚獎，引起了熱議。2005年柯隆(Bartolo Colon)則是另一個以勝投王拿下塞揚獎的例子，他那年拿了21勝，防禦率3.48，但進階數據WAR值只有4.0，和波瑟羅2016年的4.8一樣，連美聯前十名都排不進去。和波瑟羅及柯隆不一樣的是，史特拉斯堡的WAR值相當漂亮，目前以5.5名列國聯第四，是否更該拿一座塞揚獎？

WAR值在近年的棒球中成為一項非常被重視的數據，這點對天才小史來說是相當有利。 ...
WAR值在近年的棒球中成為一項非常被重視的數據，這點對天才小史來說是相當有利。 美聯社
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若嫌史特拉斯堡的防禦率3.50太高，其實2001年克萊門斯(Roger Clemens)的3.51還更高，且他當年雖然以20勝3敗成為勝率的榜首，但其實他那年並不是勝投王，最後還是拿下了塞揚獎。

再來看史特拉斯堡最大的競爭者柳賢振、薛則及布勒的表現。柳賢振在明星賽前無疑是呼聲最高者，畢竟他明星賽前的1.73防禦率實在太殺。現在他雖然仍以2.45的防禦率暫居榜首，但距離第二名的薛則(2.56)差距相當小，且他的WAR值4.1也不在國聯前十名。他的情況正好與史特拉斯堡相反，除了防禦率之外其他數據都不突出，基本上不夠格拿下塞揚獎。

道奇先發投手柳賢振本季有讓人非常驚奇的表現，國聯塞揚獎幾乎是勢在必得，但誰知道他...
道奇先發投手柳賢振本季有讓人非常驚奇的表現，國聯塞揚獎幾乎是勢在必得，但誰知道他近4場比賽只投了19局就狂掉21分，防禦率從1.45飆升到2.45，這下就讓局面變得相當混亂。 美聯社
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現階段史特拉斯堡最大的對手是他的隊友薛則，大概沒人會質疑薛則是國聯最強的投手，他的6.0WAR值和182的ERA+都是國聯第一，但他的問題點在於投球局數太少，若他下半季沒有休養一個月，我們也不會在這討論這麼久。根據ESPN的預估，薛則球季結束的投球局數會落在176.2局。去年史奈爾(Blake Snell)只投180.2局，已創下塞揚得主最低的局數紀錄，上季他同時拿下勝投王與防禦率王，且WAR值也是美聯最高，但在票選上僅小勝韋蘭德的15分，可見還是有很多人無法接受這麼低的局數。薛則雖然在防禦率和三振數據都有機會超車成為國聯榜首，但若考量到局數會比去年的史奈爾低，且勝場數目前也只有10勝，想必會讓一些人猶豫。

薛則本季投球局數可能會是他近10季來最低，而且近5次先發明明都投得不錯，卻只拿下...
薛則本季投球局數可能會是他近10季來最低，而且近5次先發明明都投得不錯，卻只拿下1勝、4場無關勝負，讓他的勝投數也沒有其他投手那麼好看。 美聯社
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布勒也與薛則一樣有局數過低的問題，ESPN預估他球季結束只會累積184.1局。且他的進階數據並不理想，WAR值只有2.0，儘管他的塞揚預測指數是第一，勝率也是第一，但他並沒有其他令人印象深刻的數據，基本上拿塞揚的機會不高。

反觀史特拉斯堡在四大數據上有三項可能會是今年的榜首，這是傳統派會買單的成績，若放在15年前他應該會出線。但若考量到近年倍受重視的進階數據，他其實也很亮眼，只是不是第一而已。史特拉斯堡的成績當然並非完美，但稍高的防禦率實在瑕不掩瑜，是該給他個機會拿塞揚獎了。

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
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