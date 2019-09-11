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MLB／先發打線6人3安猛打 運動家21分狂電太空人

2019-09-11 16:05聯合報 記者藍宗標╱即時報導

運動家21:7大勝太空人。 路透
運動家21:7大勝太空人。 路透
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運動家隊打線今天瘋狂掃射，在太空人隊主場如入無人之境，全場揮出25支安打，包括六支全壘打，先發九棒每人至少兩安、多達六人出現三安，以21：7大勝，四連戰前兩戰扳平戰局，太空人分區封王魔術數字停留在8。

太空人前天21：1重創水手隊，昨天又以15：0大勝運動家，今天先發投手邁利（Wade Miley）只投0.1局失七分退場，讓太空人一路落後到比賽結束，成為大聯盟從1895年以來，首支在三場比賽內先攻下20分以上，再被對手至少得20分的球隊。

運動家六支全壘打包括歐森（Matt Olson）、墨菲（Sean Murphy）雙響砲，戴維斯（Khris Davis）、塞米恩（Marcus Semien）各一轟，團隊25安、6轟、21分都是本季最佳數字，25安也追平隊史紀錄。

歐森本季累積31轟，繼吉恩比（Jason Giambi）、麥奎爾（Mark McGwire）之後，成為隊史第三位單季超過30轟的一壘手，戴維斯也是運動家今年第七位20轟打者。

運動家在美聯西區排名第二，落後太空人9.5場勝差，美聯外卡暫居第二，領先印地安人隊半場勝差，還在安全名單內；從目前戰況看來，光芒隊領先運動家1.5場勝差，這三隊相爭兩個外卡名額的情勢非常明顯。

塞米恩(左)與隊友慶祝開轟。 路透
塞米恩(左)與隊友慶祝開轟。 路透
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運動家戴維斯
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