MLB／先發打線6人3安猛打 運動家21分狂電太空人

2019-09-11 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



運動家21:7大勝太空人。 路透 分享 facebook 運動家隊打線今天瘋狂掃射，在太空人隊主場如入無人之境，全場揮出25支安打，包括六支全壘打，先發九棒每人至少兩安、多達六人出現三安，以21：7大勝，四連戰前兩戰扳平戰局，太空人分區封王魔術數字停留在8。

太空人前天21：1重創水手隊，昨天又以15：0大勝運動家，今天先發投手邁利（Wade Miley）只投0.1局失七分退場，讓太空人一路落後到比賽結束，成為大聯盟從1895年以來，首支在三場比賽內先攻下20分以上，再被對手至少得20分的球隊。

運動家六支全壘打包括歐森（Matt Olson）、墨菲（Sean Murphy）雙響砲，戴維斯（Khris Davis）、塞米恩（Marcus Semien）各一轟，團隊25安、6轟、21分都是本季最佳數字，25安也追平隊史紀錄。

歐森本季累積31轟，繼吉恩比（Jason Giambi）、麥奎爾（Mark McGwire）之後，成為隊史第三位單季超過30轟的一壘手，戴維斯也是運動家今年第七位20轟打者。