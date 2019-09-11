MLB／若馬丁利走人誰接馬林魚？ 美媒點名波沙達

2019-09-11 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



馬林魚總裁基特（左）聘請昔日洋基戰友波沙達（右）出任球隊顧問。 歐新社 分享 facebook 馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingley）今年賽季結束後合約期滿，會不會和去年入主的CEO基特（Derek Jeter）繼續合作，外界相當注意；美媒甚至點出可能的接班人選，前洋基捕手波沙達（Jorge Posada）和重砲貝爾川（Carlos Beltran）都名列其中。

馬丁利坦言還沒有和馬林魚高層商討未來，「我現在心態很正面，當然我也必須做出決定，我想要年輕球員越來越好，但輸球卻是很難受，我們去年還沒有百敗，今年卻有可能，也不知道下兩年會是什麼場景。」

馬丁利是在2016年接掌馬林魚教鞭，當時由前老闆老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）延攬，基特接管球團後雖然沒有換帥，但今年會不會續約「前朝舊臣」還有待觀察。

馬林魚今天賽前戰績51勝91敗，在國聯吊車尾，若是以戰績為和馬丁利分手，誰能接班率領這批年輕球員？邁阿密先鋒報點名人選，包含曾當過日職火腿隊教頭的希爾曼（Trey Hillman）、太空人教練艾斯帕達（Joe Espada）都被提及。

邁阿密先鋒報認為波沙達也是不可忽視的隱藏版人選，他除了是基特過去在洋基的親密戰友，現在也是馬林魚特別顧問，就看願不願意暫時捨棄家庭時光，為基特兩肋插刀；而貝爾川（Carlos Beltran）在兩年前曾應徵洋基教頭一職，邁阿密先鋒報直言是值得考慮的對象。