MLB／6轟無法收拾百敗老虎 紐郵虧洋基輸得難看

2019-09-11 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



老虎隊隊友對著擊出再見安打的梅瑟（Jordy Mercer）潑水。美聯社 分享 facebook 洋基隊今天作客底特律，對大聯盟戰績最爛的老虎隊展開三連戰首戰，全場揮出11支安打括六支全壘打，竟然保不住勝利，九局下被遭老虎九棒梅瑟（Jordy Mercer）再見安打擊沈，以11：12落敗。

紐約郵報形容，洋基搞砸大幅領先局面，輸得相當難看。

洋基全壘打砲火凶猛，賈納（Brett Gardner）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）都轟出雙響砲，托瑞斯（Gleyber Torres）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）各有一轟，團隊全壘打276支追平雙城隊，並列大聯盟第一，但投手群大崩盤成為輸球主因。

洋基全場動用八名投手，被揮出16支安打，先發投手柯特斯（Nestor Cortes Jr.）只投2.1局失四分退場，他說：「隊友出現六轟、攻下11分，這是必須贏球的比賽，但老虎也是大聯盟球隊，打擊和我們一樣，他們很飢渴。」

老虎是大聯盟是唯一百敗球隊，洋基本季對戰四場卻吞三敗，今天打完前局就以6：0領先，最後還是輸球，戰績95勝51敗仍和太空人隊並列大聯盟最佳。

光芒隊今天在延長11局5：3擊敗遊騎兵隊，最近拚出六連勝，但洋基仍領先八場勝差，分區冠軍十拿九穩，光芒目前在美聯外卡排名第一。