MLB／秀國旗力挺張育成 台灣球迷每局起立致敬

2019-09-11 13:42 中央社 洛杉磯10日專電



張育成(左)與隊友互動。 路透 分享 facebook 24歲的台東阿美族棒球好手張育成站上世界棒球最高殿堂，雖在異鄉比賽，仍有台灣球迷不遠千里而來。來自台北的大學生侯致遠今天每一局高舉國旗，力挺張育成。

侯致遠就讀淡江大學土木系4年級，這個暑假到美國紐澤西州打工旅遊，擔任水樂園的救生員。侯致遠藉著工作結束、到加州旅遊的機會，與友人彭筠雅造訪天使球場。

侯致遠從小學就是兄弟象迷，課餘時間也在中華職棒擔任球場工讀生，同時在社群媒體Instagram經營棒球頻道，今天是他第一次在大聯盟球場看到台灣球員，心情特別興奮。

侯致遠與彭筠雅特別買了三壘側的座位，每一局張育成走向守備防區的時候，侯致遠就會站起來高舉國旗，表達對張育成的支持。

熱愛棒球又有在國外打工的經驗，侯致遠在大聯盟看到台灣球員占有一席之地，特別有感觸。

他說：「球迷很現實，打不好就很不客氣給你噓聲，心理上的壓力更大，看到他這樣打上來，我們在外面工作都覺得不容易，他在一個大球團這樣打拚上來，真的很了不起，我們都很支持他。」

侯致遠在費城、紐約都看過大聯盟比賽，但沒遇上台灣選手，第一次造訪天使球場，台灣帶來的國旗終於派上用場。

他要向張育成說：「台灣野手站上大聯盟很不容易，台灣人都很替他開心，大家都很支持他，希望他繼續加油，在大聯盟待久一點。」