MLB／葉力奇自打球本季報銷 無緣爭全壘打王

2019-09-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葉力奇。 路透 分享 facebook 釀酒人主砲葉力奇（Christian Yelich）今天對馬林魚的比賽，首局因自打球擊中右膝而提前退場，賽後球團宣布，葉力奇的右膝蓋骨破裂，本賽季確定報銷。

釀酒人今天以4：3贏球，但內部氣氛卻低迷，因為國聯MVP葉力奇傳出壞消息，首打席的自打球直擊膝蓋，當場無法站立，最後在防護員陪同下走進休息室，沒想到這成了他在今年賽季的最後一幕。

釀酒人總管史登斯（David Stearns）證實壞消息，「明天葉力奇會做更多檢查，目前我們沒有預設歸隊時間，也不確定是否需要動刀，但我們知道他這賽季結束了。」

葉力奇今年維持火燙狀態，3成29打擊率、44轟和97分打點，在大聯盟全壘打排行榜並列第三，長打率6成72、攻擊指數1.102都是全聯盟最高，如今提前登出賽季，衛冕國聯MVP的希望隨之破裂。

目前釀酒人正處於季後賽衝刺階段，國聯在外卡戰落後1.5場勝差，葉力奇折損的戰力衝擊肯定巨大；史登斯表示，「這兩年他率領球隊展現MVP級身手，我們必須重整腳步，打出堅韌的球風。」