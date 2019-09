MLB／葉力奇自打球本季報銷 無緣爭全壘打王

葉力奇。 路透 分享 facebook 釀酒人主砲葉力奇(Christian Yelich)今天對馬林魚的比賽,首局因自打球擊中右膝而提前退場,賽後球團宣布,葉力奇的右膝蓋骨破裂,本賽季確定報銷。

釀酒人今天以4:3贏球,但內部氣氛卻低迷,因為國聯MVP葉力奇傳出壞消息,首打席的自打球直擊膝蓋,當場無法站立,最後在防護員陪同下走進休息室,沒想到這成了他在今年賽季的最後一幕。

釀酒人總管史登斯(David Stearns)證實壞消息,「明天葉力奇會做更多檢查,目前我們沒有預設歸隊時間,也不確定是否需要動刀,但我們知道他這賽季結束了。」

葉力奇今年維持火燙狀態,3成29打擊率、44轟和97分打點,在大聯盟全壘打排行榜並列第三,長打率6成72、攻擊指數1.102都是全聯盟最高,如今提前登出賽季,衛冕國聯MVP的希望隨之破裂。

目前釀酒人正處於季後賽衝刺階段,國聯在外卡戰落後1.5場勝差,葉力奇折損的戰力衝擊肯定巨大;史登斯表示,「這兩年他率領球隊展現MVP級身手,我們必須重整腳步,打出堅韌的球風。」

