MLB／席格雙響助道奇封王 國聯西區7連霸

2019-09-11 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



席格(中)雙響砲。 路透 分享 facebook

10:29 芭芭拉（麗華） 道奇客場踢館金鶯，當家游擊手席格（Corey Seager）貢獻雙響砲與五分打點，幫助球隊以7：3贏球，道奇靠自力封王，在例行賽第146場提前完成國聯西區七連霸。

自從分區於1969年設立以來，道奇的七連霸排進史上第三長，勇士1995年至2005年曾寫下11連霸紀錄，洋基也在1998年到2006年有過九連霸的風光。

道奇一開賽就強取四分，最大關鍵是兩人出局時，席格幫忙挹注三分彈；三局上他再度上場，在無人出局且一壘有人，看到第一球就扛出全壘打牆，兩轟都是狙擊金鶯先發投手布拉克（Ty Blach）。

大物新秀勒克斯（Gavin Lux）在五局上出爐生涯首轟，這支陽春全壘打為道奇拉開至七分領先。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）投滿七局被敲四支安打、無失分，飆出11次三振，沒有保送，本季累積201K，在生涯第三年首度達成單季200K的成就，帶著3.14防禦率收下第13勝。

金鶯在八局下討回三分，不過仍阻止不了道奇在巴爾的摩主場慶功。根據Stats By STATS，道奇成為史上第二快拿下國聯西區的隊伍，僅次於1975年的紅人，當年他們是9月5日封王，最後也贏得世界大賽。

道奇在第146場比賽贏得分區冠軍，在大聯盟史上僅次於2008年天使的145場，同時在場數與日期都寫下隊史紀錄；道奇在1977年是在例行賽第151場封王，最早的封王日期是台灣時間2017年9月20日。

相較於去年和洛磯靠加賽才保住國聯西區王位，道奇今年早早登基，成為第一支到手季後賽門票的隊伍，他們的唯一目標，是摘下前兩年失之交臂的世界大賽冠軍。