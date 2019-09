MLB／席格雙響助道奇封王 國聯西區7連霸

席格(中)雙響砲。 路透 分享 facebook

10:29 芭芭拉(麗華) 道奇客場踢館金鶯,當家游擊手席格(Corey Seager)貢獻雙響砲與五分打點,幫助球隊以7:3贏球,道奇靠自力封王,在例行賽第146場提前完成國聯西區七連霸。

自從分區於1969年設立以來,道奇的七連霸排進史上第三長,勇士1995年至2005年曾寫下11連霸紀錄,洋基也在1998年到2006年有過九連霸的風光。

道奇一開賽就強取四分,最大關鍵是兩人出局時,席格幫忙挹注三分彈;三局上他再度上場,在無人出局且一壘有人,看到第一球就扛出全壘打牆,兩轟都是狙擊金鶯先發投手布拉克(Ty Blach)。

大物新秀勒克斯(Gavin Lux)在五局上出爐生涯首轟,這支陽春全壘打為道奇拉開至七分領先。

道奇先發投手布勒(Walker Buehler)投滿七局被敲四支安打、無失分,飆出11次三振,沒有保送,本季累積201K,在生涯第三年首度達成單季200K的成就,帶著3.14防禦率收下第13勝。

金鶯在八局下討回三分,不過仍阻止不了道奇在巴爾的摩主場慶功。根據Stats By STATS,道奇成為史上第二快拿下國聯西區的隊伍,僅次於1975年的紅人,當年他們是9月5日封王,最後也贏得世界大賽。

道奇在第146場比賽贏得分區冠軍,在大聯盟史上僅次於2008年天使的145場,同時在場數與日期都寫下隊史紀錄;道奇在1977年是在例行賽第151場封王,最早的封王日期是台灣時間2017年9月20日。

相較於去年和洛磯靠加賽才保住國聯西區王位,道奇今年早早登基,成為第一支到手季後賽門票的隊伍,他們的唯一目標,是摘下前兩年失之交臂的世界大賽冠軍。

