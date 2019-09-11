親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

東京強颱啟示錄：成田機場「孤島化」與颱風假爭議

觀點／怎麼看蘋果此次揭曉的iPhone 11在內新品？

運動筆記學習放鬆不足成為想進步的動力
健行筆記大崙頭尾山/翠山步道2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場
NBA焦點球員- Ricky Rubio (9月10日)焦點球員- Luís Scola (9月10日)

MLB／若馬丁利走人誰接馬林魚？美媒點名波沙達

2019-09-11 08:55聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

波沙達(右)目前擔任馬林魚顧問。 美聯社
波沙達(右)目前擔任馬林魚顧問。 美聯社
分享
馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingley）今年賽季結束後合約期滿，會不會和去年入主的CEO基特（Derek Jeter）繼續合作，外界相當注意；美媒甚至點出可能的接班人選，前洋基捕手波沙達（Jorge Posada）和重砲貝爾川（Carlos Beltran）都名列其中。

馬丁利坦言還沒有和馬林魚高層商討未來，「我現在心態很正面，當然我也必須做出決定，我想要年輕球員越來越好，但輸球卻是很難受，我們去年還沒有百敗，今年卻有可能，也不知道下兩年會是什麼場景。」

馬丁利是在2016年接掌馬林魚教鞭，當時由前老闆老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）延攬，基特接管球團後雖然沒有換帥，但今年會不會續約「前朝舊臣」還有待觀察。

馬林魚今天賽前戰績51勝92敗，在國聯吊車尾，若是以戰績為和馬丁利分手，誰能接班率領這批年輕球員？邁阿密先鋒報點名人選，包含曾當過日職火腿隊教頭的希爾曼（Trey Hillman）、太空人教練艾斯帕達（Joe Espada）都被提及。

邁阿密先鋒報認為波沙達也是不可忽視的隱藏版人選，他除了是基特過去在洋基的親密戰友，現在也是馬林魚特別顧問，就看願不願意暫時捨棄家庭時光，為基特兩肋插刀；而貝爾川（Carlos Beltran）在兩年前曾應徵洋基教頭一職，邁阿密先鋒報直言是值得考慮的對象。

馬林魚馬丁基特
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

MLB／想要另一枚冠軍戒 沙巴西亞不開刀帶傷續拚

2019-09-11 06:41

MLB／台灣第四人！張育成開轟 敲飛天使

2019-09-10 23:48

MLB／胡金龍障礙超難破 生涯第2打席就開轟

2019-09-10 16:16

MLB／張育成笑中帶淚 首轟球獻給已故父親

2019-09-10 15:32

MLB／失控球被張育成開轟 安德森痛苦雙手抱頭

2019-09-10 15:22

MLB／張育成炸裂3分砲 教頭：相信能激勵他

2019-09-10 14:16

MLB／洋基14勝5敗重創紅襪 紐郵：甜蜜復仇

2019-09-10 18:03

MLB／今日戰績表 本季基襪戰洋基14勝5負佔上風

2019-09-10 15:24

MLB／等了15場張育成首轟出爐 旅美台將第四人

2019-09-10 12:31

MLB／太空人7轟強碾運動家 近2戰豪取36分

2019-09-10 12:20

MLB／紅襪再遭洋基完封 衛冕美聯東區機率歸零

2019-09-10 11:37

MLB／阿隆索雙響 47轟獨居聯盟全壘打王

2019-09-10 10:43

MLB／9月擴編人手充足 陳偉殷休8天才上場

2019-09-10 10:04

MLB／槍擊案後重返芬威 歐提茲為基襪大戰開球

2019-09-10 08:58

MLB／紅襪總裁被革職：波士頓是偉大棒球城市

2019-09-10 07:53

MLB／主場不敵洋基後丟震撼彈 紅襪開除總裁

2019-09-09 13:18

MLB／張育成吞2K僅靠保送上壘 打擊率2成11

2019-09-09 11:38

MLB／薛則6局失一分 逼近柳賢振國聯防禦率王

2019-09-09 09:50

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

MLB／等了15場張育成首轟出爐 旅美台將第四人

2019-09-10 12:31

世籃賽／新賽制太刺激 波總：不想每年經歷一次

2019-09-10 09:19

MLB／張育成炸裂3分砲 教頭：相信能激勵他

2019-09-10 14:16

NBA／卡珍斯恐整季報銷 傳湖人申請傷病特例

2019-09-10 16:00

世籃賽／字母哥未獲尊重 希臘主帥要求裁判禁賽

2019-09-10 14:23

NBA／安全性考量 新球季「忍者式」頭帶禁用

2019-09-10 11:21

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-10 21:00

世籃賽／伊朗隔12年重返奧運 哈達迪：從沒想過

2019-09-10 10:45

ABL／槓上富邦 寶島夢想家：有台灣獨家參賽權

2019-09-10 16:45

MLB／紅襪再遭洋基完封 衛冕美聯東區機率歸零

2019-09-10 11:37

NBA／ 詹皇點名接得分之鑰 AD要搶最佳防守獎

2019-09-10 12:17

世籃賽／39歲史柯拉強襲 阿根廷扳倒塞爾維亞

2019-09-10 21:06

世籃賽／帶病上陣搶勝 華克：我撐過來了

2019-09-10 09:44

日職／到二軍找手感 王柏融對涌井秀章敲3分砲

2019-09-10 15:03

MLB／失控球被張育成開轟 安德森痛苦雙手抱頭

2019-09-10 15:22

MLB／9月擴編人手充足 陳偉殷休8天才上場

2019-09-10 10:04

一連串不可思議 U18中華隊攀上世界最頂端

2019-09-11 07:00

MLB／張育成笑中帶淚 首轟球獻給已故父親

2019-09-10 15:32

世籃賽／澳洲險勝法國奪分組第一 8強閃過美國

2019-09-10 11:18

日職／王柏融一日兩戰 二軍開轟一軍代打仍熄火

2019-09-10 20:28

MLB／胡金龍障礙超難破 生涯第2打席就開轟

2019-09-10 16:16

世籃賽／魯比歐紀錄夜宰波蘭 西班牙4強就位

2019-09-10 23:47

MLB／阿隆索雙響 47轟獨居聯盟全壘打王

2019-09-10 10:43

MLB／洋基14勝5敗重創紅襪 紐郵：甜蜜復仇

2019-09-10 18:03

足球／主場失守不敵尼泊爾 隊長陳柏良落男兒淚

2019-09-10 21:16

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

MLB／太空人7轟強碾運動家 近2戰豪取36分

2019-09-10 12:20

鐵人三項／戴順澤宮帽意外爆紅 艾登：真的愛台灣

2019-09-10 17:06

足球／主場吞2連敗 中華隊喊對不起

2019-09-10 22:46

車神舒馬赫送巴黎 準備接受幹細胞治療

2019-09-10 19:51

MLB／想要另一枚冠軍戒 沙巴西亞不開刀帶傷續拚

2019-09-11 06:41

中職／蘇智傑第25轟出爐 江國豪吞下生涯首敗

2019-09-10 23:00

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

MLB／台灣第四人！張育成開轟 敲飛天使

2019-09-10 23:48

世籃賽／「不用年齡當數據」 史柯拉打爆塞國

2019-09-10 23:55

日職／歐力士9連不勝 張奕拚羅德搶第3勝

2019-09-10 17:18

世足資格賽／「輸了該贏的比賽」 陳柏良泛淚道歉

2019-09-10 23:57

協會盃成棒 最新比分與賽程表

2019-09-10 18:12

MLB／今日戰績表 本季基襪戰洋基14勝5負佔上風

2019-09-10 15:24

高球／和伍茲同組競技 潘政琮「做功課」列話題

2019-09-10 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top