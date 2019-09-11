MLB／想要另一枚冠軍戒 沙巴西亞不開刀帶傷續拚

2019-09-11 06:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）這個球季結束後就要退休，今年他再度遭膝傷纏身，本來想要立刻動刀，正式畫下生涯句點，不過洋基的戰績太過亮眼，他決定多撐幾個月，和隊友一起朝世界大賽冠軍的目標奮鬥。

39歲的沙巴西亞明天將從傷兵歸隊、客場對老虎先發，這次是他下半季第二度進入受傷名單，原因正是膝傷老毛病發作，「沙胖」自動爆料，他先前原本想直接動手術，讓賽季和生涯提前告終。

後來，沙巴西亞看在洋基今年有可能再奪另一座世界大賽冠軍，決定帶傷拚完賽季，「這是唯一原因，要不是今年有機會贏世界大賽的話，我大概很久之前就去開刀了吧。」

例行賽剩下的時間，沙巴西亞希望一面保持狀態、為季後賽準備，一面讓膝蓋獲得充分休息，在兩者間取得平衡，怕的就是身體隨時做出反擊，「我控制不了身體，萬一真的要坐輪椅的話，我什麼事也做不了，但我現在感覺還不錯。」

就算季後賽有可能轉任牛棚，沙巴西亞也想要留在洋基陣營中，貢獻一分心力，「不管季後賽是什麼角色，我都可以，反正我賽前的熱身也像個後援投手。」