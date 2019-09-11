比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

球季末段，熱戰方酣，道奇、勇士、洋基、太空人好整以暇，準備噴分區封王香檳浴，只有兩聯盟的中區各自稍有懸念，於此同時，用輸球寫日記的重建隊伍，也希望能在明年球季「盡量」取得較好的選秀順位，對於敗場數錙銖必較，畢竟這可攸關「狀元籤」，對於無緣季後賽的球隊們，也是「兵家必爭」之地，當金鶯與馬林魚屢戰屢敗時，老虎隊更是「勢如破『輸』」，當仁不讓成為本季第一支百敗的球隊。

老虎隊投打各項成績都接近或就是全聯盟最爛，在團隊士氣極度低迷的情況下，率先拿下一百敗，非常有機會成為今年度的新科爐主。老虎教練整天要往投手丘跑，實在是非常辛苦。 美聯社 分享 facebook

隊史最慘？非也

「42勝100敗，勝率0.296」，昔日「虎虎生風」的底特律老虎，如今已是人人進補「戰績」的「病貓」，對上同區強權印地安人，更是一面倒被壓著打（1勝15敗）。然而，這並不是老虎最慘的球季，畢竟美聯單季最多敗的紀錄保持者正是他們，而今年的老虎接下來的比賽全盤盡墨（全輸），才能打破「隊史最差勁戰績」。

回首2003年，老虎狂吞119敗，成為現代棒球（Modern era，1900年至今）美聯單季最多敗的隊伍（國聯單季最多敗是1962年大都會的120敗），當年全大聯盟的「敗投榜」，前三名都由老虎投手包辦，分別是馬洛斯（Mike Maroth）的21敗、邦德曼（Jeremy Bonderman）的19敗和科內霍（Nate Cornejo）的17敗，整條打線只有楊恩（Dmitri Young）的29轟是亮點，老虎在2003年四月結束前的戰績是3勝21敗，全年最長僅四連勝、被完封多達17次，史詩等級的壯烈悽慘。

2003年的老虎隊表現荒腔走板，以至於高球名將米克森(右)都跑到老虎小聯盟試投，看看有沒有機會幫助老虎隊牛棚。 歐新社資料照片 分享 facebook

投打齊崩盤 亮點不夠亮

得分能力低落（只得517分，全大聯盟敬陪末座，離美聯倒數第二的白襪相差92分）、全壘打和OPS也都是美聯最後，團隊打擊率美聯倒數第二、上壘率倒數第一、長打率倒數第一，在這全壘打大暴增的時代，陣中全壘打最多的狄克森（Brandon Dixon）也僅15轟。

團隊防禦率5.20，全大聯盟僅優於金鶯和洛磯，有四位十敗級投手─譚波（Spencer Turnbull）、席摩曼（Jordan Zimmermann）、波伊德（Matthew Boyd）和諾里斯（Daniel Norris），牛棚又各個壓制力不足，造就令人咋舌的「敗場效率」。

席摩曼過去曾是王建民在國民隊時的隊友，生涯也曾拿過單季19勝佳績，但本季至今戰績1勝10敗、防禦率6.27，一代名投淪落到這種地步，讓人不勝唏噓。 美聯社 分享 facebook

風光一時的卡布雷拉（Miguel Cabrera）年屆36歲，本季大多時候擔任指定打擊、逐漸出一壘防區，這是為了減少傷勢帶來的影響，盡可能延長生涯：「眾所皆知，我總是帶著膝傷打球，等明年康復，我會再度守備的。」，卡布雷拉本季的長打產量不彰，但八、九月手感正燙，近30比賽的打擊表現是0.325/.389/.482，這位「準名人堂」打者持續追逐著「3000安」、「500轟」兩大里程碑，於此同時他也對後輩給予肯定：「我們擁有很多年輕小夥子，當然這不代表我們未來一定會變強大，但是大家總是態度正面積極，誰管外界怎麼批評嘲笑我們。」

卡布雷拉口中說的「年輕小夥子」包括同鄉後進雷耶斯（Victor Reyes）、13轟的R-Rod（Ronny Rodriguez）、魯戈（Dawel Lugo）等人，此三人的大聯盟年資都不滿兩季，在蹣跚球季中偶有佳作，給予虎迷一點希望。

老虎左外野手雷耶斯(左)球季前段大多待在3A，升上大聯盟後在7月獲得開路先鋒位置，拚鬥相當認真，至今成為隊中唯一一位打擊率超過3成的打者。 美聯社 分享 facebook

今年不要緊 老虎未來還有光

雖然《棒球美國》（《Baseball Reference》）曾撰文指出，老虎目前的「重建進度」，比當初的太空人、小熊還要緩慢，可說成效不如預期，但整體而言還是往好的方向發展，根據八月初的官網評比，老虎的農場整體評價排在第六名（季前第十）、美聯分區第一，擁有三名百大新秀─去年選秀狀元麥茲（Casey Mize）、右投曼寧（Matt Manning）和今年首輪第五順位的外野手格林（Riley Greene），皆是潛力滿滿。韋蘭德（Justin Verlander）交易案換來的球員們有機會明年便上大聯盟貢獻，今年交易大限前送走的卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）與格林（Shane Greene）也都為農場厚實不少養分。

去年選秀狀元麥茲本季已升到老虎隊2A，繳出6勝3敗、防禦率3.43成績。 美聯社資料照片 分享 facebook

官網近來列出15位可能在今年休賽季成為交易熱門的球員，今年交易大限前矚目的波伊德再度被提及，不過他明星賽後防禦率超過5、保送率上升、被全壘打數增加，「賣相」變差，且還有三年才會成為自由球員，比起交易，老虎將波伊德暫時留在2020年開季輪值中、且戰且走，會是較合理的決定。

名教頭拉索達（Tommy Lasorda）曾說：「不管你再優秀，一整季至少都會輸掉三分之一的比賽；不管你再不堪，一整季至少都能贏下三分之一的勝場」。而「三分之一」等同54勝，老虎本季幾乎確定達不到這個數字，將繼2018年金鶯、2013年太空人、2003年老虎後，寫下2000年以來，第四次贏不了三分之一的紀錄。

究竟猛虎何時才能脫胎換骨，亮出閃閃發亮的利牙？尚需時間的證明。

註：本文數據截至臺灣時間9月11日賽前。