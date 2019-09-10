MLB／洋基14勝5敗重創紅襪 紐郵：甜蜜復仇

2019-09-10 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



洋基先發投手派克斯頓。 歐新社 分享 facebook 洋基隊左投派克斯頓（James Paxton）今天先發6.2局無失分，以優質表現奪下本季第13勝，幫助洋基在本季最後一場「基襪大戰」5：0獲勝，對紅襪19戰14勝5敗收尾，洋基離近七季首座分區冠軍愈來愈近了。

洋基、紅襪本季最後一個系列戰在芬威球場進行，洋基在四連戰首戰吞敗後連贏三場，戰績95勝50敗和太空人隊並列大聯盟龍頭，紅襪掉到76勝68敗，就算球季賽最後18戰全勝，也確定無法完成分區四連霸。

紅襪去年108勝是大聯盟最猛，洋基100勝在美聯東區排名第二，兩隊到了季後賽在分區系列賽交手，紅襪3勝1敗過關，接下來兩輪再贏太空人、道奇隊，奪下隊史第九座世界大賽冠軍。

「紐約郵報」形容，洋基今年甜蜜復仇。

洋基上次分區封王是2012年，隊上重砲賈吉（Aaron Judge）說：「這次要成為美聯第一，搶下分區冠軍只是第一步，雖還未到手，但已逐漸逼近。」

紅襪在美聯外卡排名第四，挑戰季後賽機會渺茫，總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）已遭解約，去年奪下生涯首座世界大賽冠軍的投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）說：「有點沮喪，我們如果打得更好，他就不會離隊。」