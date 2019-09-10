MLB／胡金龍障礙超難破 生涯第2打席就開轟

2019-09-10 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



旅美好手張育成今天對天使隊之戰六局上轟出三分砲，大聯盟首轟紀錄出爐，繼郭泓志、胡金龍、林子偉之後，成為台灣球員第四人，但從開轟速度看來，「胡金龍障礙」短期內很難被超越。

2007年6月13日道奇、大都會之戰，郭泓志先發七局失一分，奪下當年首勝、生涯三年第二勝，二局下從大都會隊15勝投手曼恩（John Maine）的手中轟出右外野陽春砲，締造台灣球員首轟紀錄，豪邁甩棒動作還成為話題。

胡金龍同樣效力道奇，07年9月2日初登大聯盟，12日生涯第四戰、生涯第二個打席就從教士隊投手湯可（Brett Tomko）的手中轟出中左外野方向陽春砲，也是生涯首安紀錄。

胡金龍在大聯盟五個球季打過道奇、大都會隊，34支安打有兩支全壘打，這兩轟都出現在07年；值得一提的是，胡金龍生涯前七戰合計11個打數，四支安打就有兩轟，長打效率十足。

紅襪隊林子偉前年6月25日升上大聯盟，去年9月22日對印地安人之戰出現生涯首轟，當時是第55場出賽。

張育成今年6月29日登上大聯盟，生涯第15場比賽開張，在第48個打席、第40個打數轟出首支全壘打，也是台灣球員歷年第五轟紀錄。