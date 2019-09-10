MLB／失控球被張育成開轟 安德森痛苦雙手抱頭

2019-09-10 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



張育成生涯首轟出爐，也是印地安人本季第201轟，有機會挑戰隊史單季最多轟紀錄。 美聯社 分享 facebook

旅美好手張育成今天六局上砲轟天使隊中繼投手安德森（Justin Anderson），中右外野方向三分砲拉大比數差距，成為印地安人隊6：2獲勝的大功臣；張育成生涯首轟出爐，也是印地安人本季第201轟，有機會挑戰隊史單季最多轟紀錄。

大聯盟本季已有18隊超過200轟，雙城隊275轟排名第一，洋基隊270轟居次，道奇隊255轟名列第三，印安人今天靠奇普尼斯（Jason Kipnis）、張育成兩轟打下江山，全壘打數也突破200大關，排名暫居18。

印地安人單季最佳紀錄是225轟，本季還有17場比賽可拚。

印地安人今天打完前五局3：1領先，六局上兩出局一、二壘有人時，張育成逮中安德森失控紅中球，把94英里速球轟上中右外野看台，成為致命一擊，幫助印地安人搶下三連戰首勝。

張育成這一棒打得扎實，安德森回頭一看知道大事不妙，雙手抱頭接受事實，天使戰績掉到67勝78敗，分區排名仍居第四，落後榜首太空人隊多達28場勝差。

印地安人84勝61敗，在美聯外卡排名第三，只落後運動家隊半場勝差，爭取季後賽希望濃厚。

張育成18歲展開美職生涯，過去在印地安人小聯盟六個球季出現74轟，前年2A締造24轟最多，今天終於等到大聯盟首轟。