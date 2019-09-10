MLB／張育成炸裂3分砲 印人教頭：能激勵他

2019-09-10 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



升上大聯盟的第15場出賽，張育成生涯首轟終於出爐，為台將第四人開轟，也是首支三分砲。 美聯社 分享 facebook

升上大聯盟的第15場出賽，張育成生涯首轟終於出爐。今天隨印地安人出征天使主場，張育成以先發第九棒的三壘手上陣，六局上敲出三分彈，成為第四位在大聯盟開轟的台灣球員，並幫助球隊以6：2帶走勝利。

張育成此役繳出三支一，唯一的安打就是六局上的全壘打，他在兩人出局時，把握住一、二壘有人的契機，相準94.3哩速球，送上右外野看台，助印地安人以6：1擴大領先，天使牛棚投手安德森（Justin Anderson）則淪為這支相反方向三分彈的苦主。

賽後張育成在休息室受訪時表示，自己在當下沒想太多，就是盡力去揮擊，首轟自然發生；當被問到是否會慶祝，他回答，「對啊，第一次總是很酷。」

張育成是繼郭泓志、胡金龍和林子偉之後，第四位在大聯盟留下開轟紀錄的台灣球員，郭泓志和胡金龍都在2007年效力道奇時開轟，其中胡金龍有兩支全壘打，林子偉則是去年在紅襪的首轟開張，不過三人都沒有打過三分砲，張育成是台將第一人。

看到張育成開轟後滿臉笑容完成跑壘，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，「他正朝著好的方向前進，當他自我感覺變好時，他就會是名好球員，相信今晚的表現能激勵他。」

張育成還獲得一次保送，但也吞下兩次三振，打擊率現為2成20，本季累積六分打點。

同場出賽的日本選手大谷翔平四打數無安打，還吞下兩次三振，中斷連三場敲安，打擊率降為2成89。

印地安人最大贏球功臣是先發投手畢柏（Shane Bieber），再繳出王牌表現，七局投球只失一分，帶有八次三振，喜收本季第14勝，防禦率3.17。