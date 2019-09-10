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MLB／太空人7轟強碾運動家 近2戰豪取36分

2019-09-10 12:20聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

太空人火力最大化，單場七轟輾壓太空人，近兩戰狂攻36分。 美聯社
太空人火力最大化，單場七轟輾壓太空人，近兩戰狂攻36分。 美聯社
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怎樣叫火力最大化， 太空人示範給大家看。昨天太空人才以21：1屠殺水手，今天對上運動家，前兩局又打下11分，在單場七轟的帶動下，以15：0再以大比數獲勝。

太空人在前兩局就濫炸六轟，寫下大聯盟史上首見，其中超級菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）連兩局開砲，以24轟改寫隊史新人紀錄。

超級菜鳥艾瓦瑞茲單場雙響，以24轟改寫隊史新人紀錄。 美聯社
超級菜鳥艾瓦瑞茲單場雙響，以24轟改寫隊史新人紀錄。 美聯社
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奇利諾斯（Robinson Chirinos）在七局上加入單場雙響行列，也讓太空人以單場七轟追平隊史紀錄，2000年9月9日，太空人對上小熊也有七轟煙火秀，今天剛好滿19年。另外，本季主場累計56勝，也破隊史紀錄。

太空人在近兩戰相加36分，寫下隊史新高，並成為大聯盟史上第一支連兩天得分總合超過36分，失分卻在一分以下的隊伍，也是自1953年紅襪以來，能連兩天以15分以上差距贏球的球隊，當時紅襪的兩場比賽分別是17：1和23：3。

太空人兩戰豪取36分

太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）享受隊友擁護，投六局無失分，只被敲兩支安打，挾帶2.99防禦率，獲得本季第15勝。

五連勝的太空人擴大在美聯西區的優勢，和運動家之間勝差拉開至10.5場，封王魔術數字8，另和今天同樣贏球的洋基，一起成為率先拿到95勝的強權。

運動家大聯盟紅襪
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